「世界購物廣場」春季特賣

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杉釦富遠紅外線免加水足浴桶 連續八年熱銷

杉釦富遠紅外線免加水足浴桶SC-801基本型，世界日報讀者訂購特價499元+30元運費（原價:599元 + 45元運費），優惠至03/15/2022止。許多足部不適的狀況，並不只是足疾，有些是其他機能出現問題的連鎖反應。例如下半身的肌力不足，血液推回心臟無力，心血管疾病 就無法避免，同時讓下半身骨骼開始歪斜，影響所及，骨盤和脊椎也跟著移位，不只是腰背酸痛，脊椎側彎也接踵而來。

免加水的「遠紅外線足浴桶」，幫助解決手腳冰冷的問題，並達到加強氣血循環的效果，不用等水溫熱，馬上就可以享用紅外線足部SPA,活化啟動細胞再生、促進血液循環、新陳代謝等,降低生活壓力、消除疲勞、改善微循環、消炎、消腫、止痛等效果。

杉釦富創立於2015年，總部位舊金山灣區的Burlingame，成品工廠在台灣，他們專營台灣高品質遠紅外線產品，有多國產品認証及專利，在Burlingame和南灣 Cupertino都有體驗中心。杉釦富1-888-666-6048、1-650-999-0988 www.shinecous.com。







華人首選的健康食品Umeken 明星產品納豆激酶 買2送1

日本 健康食品Umeken，明星產品納豆激酶（Nattokinase Plus Fucoidan）回饋繼續，購買2合贈送1個月的用量，明星產品納豆激酶是心血管的救星，日本心腦血管專家，早在80年代就發現，納豆發酵物對溶解已經形成的血栓，效果非常好。如何保護心血管健康，高血壓 ，心肌梗塞等成人心血管疾病。

疫情導致大多數的人在家裏工作，越來越多的年輕人血壓變高，心腦血管疾病年輕化趨勢變高。如何預防，多運動，注意飲食固然重要，輔助保健品也絕對不可少。

Umeken的納豆激酶產品是從日本清菊納豆中萃取出來的凝結桿菌，蛋白質的分解酵素及納豆激酶能溶解黏稠的血液（血栓），對預防心血管疾病具有顯著的效果。據統計夜晚是心臟疾病的突發時間，人們在睡眠的時候，血液循環減緩，容易形成血酸。所以在就寢前服用納豆激酶的效果也就更好。

另外，納豆激酶的卵磷脂能抑制劣質膽固醇的生成，可有效地促進血液循環，有益緩解疼痛。需要納豆激酶的人群，有心臟疾病、高血壓、糖尿病、膽固醇、中風等成人病的危險族群，有心血管疾病家族史，納豆激酶有令人驚嘆的溶解血栓的作用。

UMEKEN開發和生產了150個健康產品，在全球擁有數百萬的消費者。訂購電話國語1-888-747-3311，詳情可上網www.umeken.com，也可親臨附近的專賣店，公司位13012 Moore St., Cerritos, CA 90703。







安博電視盒最新款 UBOX9春季促銷，大優惠

華人世界影視第一品牌安博電視盒，現舉辦2022最新第九代UBOX9春季促銷，整合全球一千多直播頻道，支持多頻道回放，節目穩定，電影，連續劇，少兒動漫，綜藝，體育，成人私密影院，每日更新，無廣告無月費。4+64G大容量，6K超高清畫質，智能語音聲控。連接網絡，即可享用，安博給您帶來流暢不卡頓的觀影體驗。原價228，活動期間，送出15美元優惠券，萬勿錯過。安博科技（美國）M2 GLOBAL TECH，網址www.unblocktechusa.com。活動折扣碼：UB2022（$15 off）公司網站下單，包郵包稅，快速發貨，享受一年主機保修。微信：M2-STAR，LINE: 626-392-9060。







日本『康複力』緩解化療、放療副作用 迅速恢復活力

「康複力」為市面上唯一獲得授權使用日本國立琉球大學研究團隊研發配方，美國FDA註冊核可的日本GMP製藥級工廠生產，透過提升腫瘤凋亡能力，活化免疫細胞，以及加強腸道吸收和體內抗發炎效果三方面增加病患快速康復機會。

美國醫學圖書館的研究報告顯示，高達百分之八十六的癌症 患者在接受治療後有明顯感受到副作用所引起的身體不適。癌症治療副作用其形成主因可歸咎於兩方面，一是疾病所引起的腸胃吸收功能障礙，二是治療藥物所導致的副作用。近年來如何針對癌症患者營養補充所遭遇的問題愈來愈受到學術研究單位的重視，日本沖繩健康科學研究所與國立琉球大學為了提升癌症病患治療期的營養吸收，加強自體免疫能力，進而開發了癌症病患的營養保健品「康複力」褐藻醣膠。

「康複力」使用最新素食蔬菜纖維製成的膠囊，幫助吸收消化，所有成分皆為日本本地生產製造。索取產品資料和試用品，請撥打免付費專線：1-855-855-5589。







大舎私厨 午間必吃台式美食 12.95起

位於東區羅蘭岡專精台灣料理大舎私厨，特別推出午間必吃台式美食套餐12.95起，另外午間鮮魚套餐也只要19.95元，提供鱈魚，鱸魚，無刺虱目魚肚等任選一樣，可清蒸、香煎、豆瓣，紅燒。另外廣受歡迎的家庭合菜，增添了一些新的菜色，三道菜也只要39.50元，有肉，有魚還有青菜。

午餐有台式炒米粉/麵 ，香腸蛋炒飯，梅菜焢肉，筍乾焢肉，五更腸旺，香菇肉燥飯，雞捲/紅糟肉/雙拼，白斬雞/鴨肉扁/雙拼，以上午餐附小菜青菜米飯。

超人氣家庭合菜A+B+C 組合各選一道菜還附每日靚湯。

A組合菜有：紅糟肉/臺式雞捲，麻婆豆腐/ 紅燒豆腐，蔥油時菜（波菜 or 高麗菜），塔香茄子，幹煸四季豆，韭菜香乾，香菇豆包。

B組合菜有：扁魚白菜滷，蝦仁豆腐/蝦仁炒蛋，酸菜肥腸 /炸蔥串大腸，綠竹筍肉絲/香乾肉絲，宜蘭燻肉炒蒜苗/高麗菜，梅菜/筍幹焢肉，爆炒豬肝。

C組合菜有：生炒花枝/沙茶花枝，蔥爆/黑椒牛肉，椒鹽/糖醋排骨，三杯雙味（雞,大腸,花枝,炸豆腐,杏鮑菇），五更腸旺/麻辣臭豆腐，清蒸/香煎/豆瓣，鱈魚,鱸魚,無刺虱目魚肚（魚類+$3），臺式炒麵/米粉。

營業時間11點30至8點30，週二公休。訂位或外賣電話：626-780-3223 or 626-780-9987，地址18025 Gale Ave., City of Industry, CA 91748（位HOME DEPOT 廣場内）。







韓國城的SYTK 韓國牛骨湯 全天僅$10.96

牛骨湯是華人都比較喜歡的一道韓國美食，不僅營養豐富、味道鮮美，加之含有蛋白質和脂肪溶解到湯內，韓國人也稱牛骨湯為精力湯。位於韓國城的SYTK Sullungtang韓國牛骨湯店，味道倒地，量大價格實惠，人氣超級旺，早上開始供應，無論是堂食還是外帶，小菜絕對一樣不少，還附營養米飯(由12種米調配)。華人愛吃的牛骨湯全天只要10.96元，絕對良心價。辣牛肉絲湯全天也只要14.61元。早上7點開始營業至晚9點。

住在加州的韓國人表示，想吃韓國餐時，絕對會開到韓國城，能夠在韓國城開店的業者，通常味道都很正宗，有競爭力。很多老客戶表示，SYTK牛骨湯店，是他們新的一天的開始，早上或中午喝上一碗熱騰騰的豐盛牛骨湯，全天精力旺盛。

在韓國城開店，競爭非常激烈，從價格到食物的美味和食材的質量，尤其是專營牛骨湯的餐廳，湯頭絕對是關鍵。該店只使用經過48小時燉煮的濃湯頭。豐盛的食材及清爽的牛肉湯吸引了很多回頭美食家。

韓式解酒湯暖胃，下飯，人氣牛骨湯，乾魚湯都只要10.96元。綜合牛骨湯，小編我最愛的辣牛肉絲湯都只要 14.61元，補骨養生的牛膝骨湯，能量滿滿的牛排骨湯15.53元，下酒菜韓式滷牛肉35元。

該餐廳歡迎團體訂單，每週7天營業，從早上 7點到晚上9點。電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd., #108, Los Angeles, CA 90006。