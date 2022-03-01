沃爾瑪正嘗試拋棄 一次性塑料袋方法

【洛杉磯訊】沃爾瑪 (Walmart)正在嘗試，拋棄一次性塑料製品的方法，氣候維權人士敦促這家零售商加快步伐。

當沃爾瑪推出一項新的食品雜貨送貨服務時，不用一次性塑料袋，它測試了一個大膽的前提：顧客讓一個陌生人走進他們的家，把牛奶、雞蛋和其他產品直接放進冰箱。

由於InHome的服務不斷擴大，這家美國最大的食品雜貨商及其消費者，能否逐步擺脫對一次性塑料袋、和對其他各種一次性包裝的依賴，因為這些包裝最終會進入消費者的家中，並最終會被扔進垃圾填埋場。去年秋天，沃爾瑪將一次性塑料袋換成了大手提袋，收集、清洗並再次利用。

試點項目僅限於一個商店附近的紐約市區，是沃爾瑪的一部分努力，兌現承諾走向可重用、可回收利用、達到「2025年在美國和加拿大零浪費」的目的。

沃爾瑪負責可持續發展的高級副總裁尤因(Jane Ewing)表示，2022年上半年，沃爾瑪計劃在路邊取貨和送貨上門方面，測試一次性塑料的替代品。在消費者習慣了疫情 期間的便利之後，這些服務是沃爾瑪食品雜貨業務中快速增長的部分。

華爾街 、立法者、和消費者向上市公司施加壓力，要求它們設定崇高的可持續發展目標。越來越多的州、美國主要城市和國家正在禁止或收取一次性塑料費用。消費者，尤其是千禧一代和Z一代，越來越關注企業對環境的影響。投資者在決定何時買入或賣出一家公司的股票時，也將環境、社會和治理政策，作為一個考慮因素。（李梓瑞譯）