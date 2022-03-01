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治療員工倦怠方法 每周工作四天

【洛杉磯訊】這家公司找到了一種治療員工倦怠的方法：每周工作四天。

網上童裝零售商Primary的「每周工作4天工作制」，是由於新冠肺炎疫情對員工的嚴重影響而誕生的。連續數周的工作和家庭生活的雜事，讓員工付出了代價。Primary的聯合創始人兼聯合首席執行官卡波內爾（Christina Carbonell）說：「一到周末的時候，每個人都筋疲力盡。」她說：「周一上班時，大家都沒有精神，這影響了工作效率。」

2020年5月，這家總部位於紐約的公司縮短了每周的工作時間，卡波內爾注意到一個瞬間的變化，人們上班時精神煥發。這一福利已經成為了文化的一部分，而且在公共衛生危機過去後將會延續下去，只要它能以其預期的方式發揮作用。這意味着專注的員工和沒有下降的生產力。

作為一家只在網上銷售的零售商，Primary沒有為實體店招聘員工的麻煩。其60名員工周一至周四正常工作，他們的客戶支持團隊工作時間亦為4天，但包括周五；而工資不會因每周縮短而降低，效率被視為關鍵。更重要的是，會議被削減了，那些時間被封鎖為無會議召開。自實行了四天工作制後，季節性產品發布的最後期限沒有改變，產品也按時到達倉庫。（李梓瑞譯）

零售商 疫情 新冠肺炎

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