購買Kia EV6電動車 可免費充電一千瓦時

【洛杉磯訊】Kia America和Electrify America宣佈建立合作夥伴關係，為Kia EV6 電動車 （見圖）購買者提供1,000 千瓦時 (kWh) 的免費充電，適用於美國任何 Electrify America 充電站。

根據車型和駕駛條件，兩家公司之間的協議，為Kia車主帶來3,500至4,000英里的免費充電。

Electrify America擁有全美最大的的直流充電網絡，可為車輛提供高達350千瓦(kW)的高速充電。Kia客戶可以通過Electrify America手機應用程序使用充電網絡。在EV6車主註冊Kia Connect後，可從車主門戶或Kia Access App獲得使用應用程序的註冊代碼。

Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steve Center表示，Kia正在向電動化轉型，搭載先進E-GMP 平台的全新的EV6，是朝這個方向邁出的重要一步。

EV6最先進的77.4 kWh 高密度鋰離子電池，可為公路旅行和短途旅行提供EPA測定的310英里續航里程。 此外，其800V多充電架構可根據各種條件在350 kW充電器下，在18分鐘內實現10%到80%充電（最高 217 英里範圍）的超快速直流充電能力。

Electrify America總裁兼首席執行官Giovanni Palazzo表示，與Kia的合作是汽車 製造商如何幫助新的電動汽車客戶，輕鬆過渡到電動生活方式的一個很好的例子。

Kia EV6 車主可在購買之日起三年內，使用1,000千瓦時的免費充電。在此期間，客戶可以向 Electrify America的24小時客戶聯絡中心尋求幫助。

總部位於加州 爾灣市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。