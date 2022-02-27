eXp地產 工業市分公司盛大開幕

【洛杉磯 訊】eXp地產公司，在聖蓋博 谷區工業市開設第一家分公司，已於日前盛大開幕，政府及社區官員及各方人士到場支持。

eXp地產專精於住宅及商業房地產，分公司主任Jack Tsai (右四) 表示，新分公司開幕反映了eXp地產的遠景，通過共同協助努力幫助實現個人成功、促進成長和鼓勵靈感，並透過良好的辦公環境來加強旗下地產經紀人的互助與溝通。

接受完整專業教育 訓練的地產經紀，善用業務工具，幫客戶買到合適的房子或加價順利賣出房子，在eXp均能獲得專業的建議。經紀陪同客戶看過每一個喜歡的社區後，提供生活周邊生活機能訊息，分析市場與價格走向，協助買到喜愛的新家。

將房子放上市場銷售，如何行銷、訂價位非常重要，隨時將最新房源訊息提供給屋主，協助談判與交涉，確保銷售流程順利進行；並長期與產權公司、託管公司、專業攝影師、檢查公司、律師、承包商、維修工程、殺蟲公司建立兩好關係。

更多訊息洽Jack Tsai或電626- 386-8866，或電郵[email protected]。分公司地址18558 E. Gale Avenue, City of Industry, CA。