H Mart第三輪回饋幸運大抽獎 圓滿落幕

【洛杉磯 訊】美國最佳亞洲超市品牌之一的H Mart，南加州 韓國城三店自去年10月起，歷時三個月舉辦的幸運大抽獎，已圓滿落幕，共有368名幸運顧客獲獎。

此項活動日前在LA City Center店舉辦了現場抽獎，由H Mart隨機選出的現場顧客公開抽獎，由顧客Amy Thonglai(圖中)獲得頭獎$2,000超市禮券，由H Mart 洛杉磯韓國城店店長Sunghi Lee(圖左)、及H Mart 洛杉磯Madang店店長Sungjoon Lee(圖右)，頒獎 ，總數共抽出368名幸運者。

H Mart表示， 這次H Mart的幸運抽獎活動在洛杉磯韓國城的Madang分店、Koreatown Plaza分店、以及City Center分店舉辦，受到許許多多亞裔 顧客的支持，參與抽獎的民衆相當踴躍，顯示H Mart受到廣大亞裔顧客的喜愛，H Mart表示，將持續努力提供最新鮮、健康、美味、優質的蔬果、海鮮、肉類等食品，也希望顧客繼續支持，讓H Mart成爲洛杉磯地區亞裔人士最喜愛的連鎖超市。

完整得獎名單可查閲店鋪海報或登陸H Mart網站(www.hmart.com) ，獲獎顧客可以在今年6月30日前，至LA City Center分店憑有效證件ID兌換獎品。

H Mart集團為北美最大之亞洲食品零售連鎖超市集團之一，從1982年在紐約皇后區開設第一家店以來，目前已有超過90間分店。H Mart 為北美地區提供了齊全的亞洲食品以及各種西方生活用品，有別於一般傳統超市， H Mart還以其超市內的美食廣場而聞名，這對經營了三十多年的超市來說，是一大創新。

H Mart 被全國零售聯合會 (National Retail Federation) 排名為發展最快的零售商之一 (排名第13)。超市新聞 (Supermarket News) 將H Mart列為美國及加拿大前50大的連鎖店之一。活動詳情洽 H Mart 此次活動門店：H Mart City Center地址3500 W 6th St Suite #100, Los Angeles ， 電話 213-325-1917。H Mart LA Madang Plaza地址621 S Western Ave, Los Angeles, 電話 213-235-9560。H Mart K-Town Plaza地址928 S Western Ave, Los Angeles， 電話 213-235-1666。