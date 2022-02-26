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暫停墨西哥進口鱷梨 未來幾周可能供不應求

【洛杉磯訊】

如果美國繼續暫停進口墨西哥牛油果，未來幾周牛油果可能會供不應求，價格也會更高。

墨西哥政府證實，在一名美國工廠安全檢查員收到威脅後，美國政府已暫停從墨西哥進口所有牛油果。這一暫停令人意外，讓雜貨店、餐館和消費者在墨西哥鱷梨進口停止之前、沒有時間準備。雖然暫停是暫時的，但還不清楚會持續多久。

在美國購買的牛油果中，約有80%來自墨西哥。然而，根據一項數據，加州的鱷梨產量與去年同期相比增長了約15%，這至少應該有助於抵消部分供應問題，但可能不足以滿足美國消費者對這種水果的需求。就美國政府而言，它沒有給出任何官方時間表，說明暫停將持續多久。

美國農業部動植物衛生檢查局在給一份聲明中說：「暫停將持續到必要時，以確保採取適當的行動，確保在墨西哥工作的APHIS人員的安全。」該機構還說，它正在與海關和邊境保護局合作，允許在2月11日之前經過檢驗和出口認證的牛油果繼續進口。

但對愛吃牛油果的人來說，好消息即將到來；美國最近批准了另一個墨西哥州開始出口鱷梨。這可能有助於將來長期壓低價格。（李梓瑞譯）

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