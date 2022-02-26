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黃奕新律師 各種疑難雜症移民刑事案件

【帕沙迪納訊】

黃奕新律師事務所(Law Offices Of Dixon Wong & Associates)，專精各類移民，各種疑難雜症，刑事案件。他也提醒新移民犯案會導致驅逐出境，如果有刑事案件，可聯絡他們幫助減免罪刑，消除紀錄。

黃奕新律師表示，新移民如犯刑事案件，會導致丟失綠卡，驅逐出境。該律師團隊，有豐富經驗，可以減輕罪刑，甚或清洗犯罪紀錄。他們專精探監保釋，家暴傷人，賣淫偷竊，酒醉駕車，青少年犯罪等所有刑事案件。

黃奕新律師是聯邦法庭註冊出庭律師，經驗豐富的律師團隊，專為客人解決各種疑難雜症，也是刑事案權威。

移民路要如何走，那一種方式可以順利移民美國？是職業移民，還是快速投資移民，EB-5，H-1, L-1 綠卡，轉換身份，結婚綠卡，還是親屬移民更加穩妥？都可找他們洽詢。

黃奕新律師專精一切EB-1，EB-2，EB-3，EB-5職業，投資移民，L-1跨國經理移民簽證，H1-B工作簽證，結婚綠卡，未婚簽證，家暴綠卡，庇護出庭，遞解保釋，重開上訴，移民局拖延案件等。

該律師事務所還精辦一切刑事案件，如家暴、虐童、賣淫、偷竊、酒駕、傷人等。黃律師表示，如果自己或家人被送進移民局拘留所，不要著急，保釋分兩種，一種是向移民局直接要求保釋；另一種是向移民法庭要求保釋。總之，深陷囹圄不要怕，黃律師處理過許多保釋案件，保釋成功有他的方法，成功率高，而且保釋金低。

有關黃奕新律師事務所業務詳情，可參考世界日報工商電話簿封面廣告或61頁，或洽626-577-1100，地址600 S. Lake Ave, Suite 301., Pasadena CA 。

移民局 綠卡 工作簽證

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