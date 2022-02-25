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烏克蘭戰報#06：防空決戰？俄軍空降「基輔斬首行動」

谷愛凌國籍風波 網連署要求史丹福拒入學

重稅和市場震盪打擊 險中稳固财富策略

【洛杉磯訊】

積攢數十年的財富，伸手可及的退休美夢，在重稅之下，瞬間變得更遙遠了。未來重稅趨勢不可避免，辛苦一輩子，好不容易到了享受成果，安心退休的時候，臨頭才知道，不管是出售生意，房產或股票，付完所有的稅，可能只剩下一半。加上未來的通貨膨脹上望百分之十，長壽帶來長期照顧需求高漲。造成退休或即將退休人士的極大的壓力。

出售後的房地產，所賺到的錢，除了1031 exchange 之外，還有其他辦法可想嗎？資夲利得稅若民主黨提出的可能新法條款和舊法相較，哪種收入檔次的群組會受到衝擊？

長期抱的股票，退休也很遲疑不想賣，因為賣掉要支付很多稅。反而變成退休人士有很多資產，因稅務重捨不得賣掉來享受。若退休指望的是手上握有的股票型投資，數月以來，股票市場對任何市場消息的風吹草動帶來的震盪，更是會讓你口袋大量失血。股票經過了13年全面的多頭市埸，即使不是股票專家，隨便買，都能獲利不菲。這對於還有一，二十年才會退休的族群，只要把握股票的基本面，長遠投資，或許還行的通。但對於即將退休或已經退休的人士，市場震盪，會加速花掉退休金，無疑是雪上加霜的打擊，更不用提對退休快樂指數的負面影響。

兩場講座將解答上述問題，均無需付費。由上市公司Amerprise Financial特許財務規劃師周美懿、和投資理財師Brent Rupnow，將告訴你如何把大部份資產賺到的錢放入自己的口袋，同時如何對抗市場風險而達到退休安穩的美夢。無需付費。

講座中將解說：1. 數十年打拼事業，當出售企業或資產時，有哪些稅要支付；現法和未來可能的稅改驅勢。2. 降低、延遲甚至於免除該稅務的負擔。3. 讓穩健求成長的投資策略，確保你退休所需要的錢，源源不斷。4. 積極管理風險，退休無憂得以成真之後，還能兼顧傳承家族。

第一場講座3月2日週三下午4時至5時30分，針對資產淨值在一千兩百萬以內者。第二場講座3月3日下午4時至5時30分，針對資產淨值在一千兩百萬以上 者。3月1日中午12點以前去電626-233-0956留言報名訂位，或[email protected]電郵訂位。講座連接網將在報名之後，以電郵方式通知參加者。

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