綠錶盤流行 IWC萬國錶飛行員系列吸睛

沙夫豪森 IWC 萬國錶 ( IWC Schaffhausen ) 致力打造優質高級腕錶，成為國際腕錶領域的頂尖品牌。昌興珠寶代理萬國錶多年，有限量版、珍藏版和最新款，愛錶人士追求時尚，歡迎前往參觀選購。

自1994年以來，計時腕錶一直是IWC萬國錶飛行員系列腕錶的核心作品。配備多個計時盤的錶盤佈局突顯別致的外觀，機械計時功能亦使得日常生活更加便捷。「Pilot's Watch Chronograph 41」飛行員計時腕錶41 (見圖) 憑其豐富的使用功能與運動風格設計，成為受青睞的實力錶款。而綠錶盤在當今腕錶市場中亦具流行地位。

這款綠色錶盤腕錶，鮮明亮眼，韻味優雅，另還做了太陽紋處理，在不同光線照射角度下呈現不同視覺效果。41毫米精鋼錶殼，對於較細手腕的佩戴者更為友好，整體厚度也比之前款式稍微薄一些，更適合日常佩戴。

「飛行員計時腕錶41」的腕錶盤面佈局，依舊沿襲著標誌性駕駛艙儀表型設計，寬大的時標指針，以及12點鐘經典的三角標識，3點鐘為星期日曆顯示視窗。豎置的副盤因為機芯改動而發生了小變化，將6點鐘位置的小秒針與九點鐘位置的12小時計時盤對調位置。小秒針萬國還採用了紅色點綴，與綠色盤面形成了鮮明對比。棕色小牛皮錶帶搭配快速更換裝置。

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