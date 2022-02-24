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太子牌威州花旗參 具官方認證老鷹商標

【洛杉磯訊】
威州農業總會授權的老鷹商標，代表了威州參生產履歷的認證。
威州農業總會授權的老鷹商標，代表了威州參生產履歷的認證。

疫情期間，越來越多民眾選擇自己在家下廚，廚藝也突飛猛進，成為居家廚藝達人。更重要的是，輕鬆優雅地將健康、提升免疫力和喜歡的食材結合起來，做出獨家料理。美國太子行提供幾樣簡單的、太子牌威州花旗參烹調方法供參考。

花旗參的學名為Panax Quinquefolius，其最重要的有效成分為：人參多醣，能調整身體機能，促進合成血清蛋白及骨隨蛋白；另一個有效活性成分為：人參皂甙(Ginsenosides)，不只提升細胞活性，還能改善血液循環並強化中樞神經系統，減少體內自由基含量，抑制炎症，強化免疫力、降低疲勞。在這後疫情時代，強化自身免疫力和舒緩壓力，保持身體健康，由內而外抵禦各種病毒，顯得格外重要。

花旗參料理的方法很多，而且一點都不困難，例如：可以運用原枝花旗參茶包、搭配太子牌有機普洱茶加入八角和雞蛋慢煮，清熱補腦的花旗參茶葉蛋就完成了；或是花旗參肉骨茶，運用花旗參枝搭配排骨和肉骨茶滷包等，放入壓力鍋悶煮40分鐘，濃郁參味、清香撲鼻餐館主菜立刻就可以上桌了。只需要花一點心思，美味、提神、免疫力一次到位。

美國太子行表示，太子牌選用品質最好且地道的威斯康辛州花旗參。所有太子牌花旗參均經過美國威州官方組織花旗參農業總會(GBW)的官方認證，保證100%美國威斯康辛州種植，絕無摻雜。威州農業總會授權的老鷹商標，更代表了威州參生產履歷的認證：所有花旗參產品都是經過第三方實驗室檢核，通過美國農業部USDA嚴格衛生檢驗鑑定的食安標準，及符合FDA最高安全標準，生產包裝等過程亦完全符合cGMP(優良製造規範)。最高規格的把關是太子牌長年以來的承諾。因此得到廣大消費者的信任與支持，近40年來一直都是全美銷量冠軍的花旗參品牌。

太子牌花旗參參味濃郁，有效成分高，太子牌依據不同家庭類型以及使用的需求，準備各種品規與重量的花旗參，如參片、參粉、參根、參茶等，讓民眾在家料理也能兼具養生補氣；針對忙碌的上班族，太子牌還有各式的養生湯包可供選擇。

想了解更多關於太子牌花旗參的食譜，可去電美國太子行800-732-2328、或關注太子行臉書Facebook粉絲專頁princeofpeaceus。

免疫力 疫情 威斯康辛州

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