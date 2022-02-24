謝海倪保險服務 提供紅藍卡醫療健保計劃

累積超過25年服務聯邦醫療保險 經驗的「謝海倪保險服務」，幫助大家選擇聯邦醫療保險的Medicare（俗稱紅藍卡 ），他們會與你一起討論和研究，並幫助你找到合適的醫療健保計劃。

該保險服務公司表示，有關聯邦醫療保險的資格，至少65歲、或未滿65歲但因殘疾或其他特殊情況而符合資格，並且是美國公民、或是已至少連續5年住在美國的合法居民。紅藍卡的A部份，是幫助支付住院和住院護理費用，沒有月費，但需要工作累積滿40個季點，即等於10年時間。而B部份是幫助支付醫生門診和門診護理費用，2022年的標準月費最低是170.10元。

可到政府社會安全(Social Security)網站ww.ssa.gov，或打免費電話1-800-772-1213申請，上午8時至下午7時星期一至星期五(星期三到星期五下午通常會比較快速一點)。

另有兩種方式可以取得額外承保，選項一的Medicare Advantage HMO計劃的D部份，通常包含處方配藥承保，可能提供傳統聯邦醫療保險，不提供的額外福利，如眼睛、牙齒、健身房、接送、針灸、脊椎神經科、海外緊急或免費非櫃檯藥用品等。可查看你的醫生、醫院、專科醫生和診所，確定他們有參加健康保險的各大醫療網，而且醫療網的選擇，可以帶動你以後所用的醫院，這也是對年長者很重要的一部分，不是所有Medicare Advantage HMO計劃都是一樣。

選項二是聯邦醫療保險輔助保險(Supplement/Medigap) +聯邦醫療保險D部份計劃，價錢是以年齡和住宅地區為主。D部份計劃藥物總費用達到4,430元承保缺口，處方配藥承保藥物，須跟從清單分層次付費，每人需求不同，可能要輔助節省費用。

該保險服務公司表示，如果延遲參加註冊B或D部份，可能必須支付罰款，除非你有合格的健保保單。他們有當地的持照營業代表，能幫助你找到適合自己的計劃，並能為你作出明智的建議。

你有聯邦紅藍卡了嗎？你快要到65歲了嗎？謝海倪保險服務表示，樂意與你面談或透過電話聯絡，他們代理多家大保險公司，詳情可電免費熱線1-877-873-3196，或傳簡訊至626-617-4899，或電郵至[email protected]查詢，更可加微信號a38608711聯絡。