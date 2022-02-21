Kia六輛車型贏得2022人車誌編輯選擇獎

Telluride、Sorento、Carnival、K5、Soul和Rio被評為人車誌2022編輯選擇獎獲得者，與其它車型一起，代表了該出版物的年度汽車 卓越標準。從跨界SUV 到電動汽車，從轎車到家用麵包車，這六款Kia車型是從編輯們對近400款車型進行測試、評級和排名後，挑選出來的。

「我們很榮幸獲得人車誌對我們世界級產品線所擁有的質量和工藝的認可」，Kia美國首席運營官兼執行副總裁Steven Center表示，「我們的六款獲獎車型跨越了眾多汽車領域，這證明了Kia為駕駛員們打造各種類型車輛的承諾。」

這是繼Kia Telluride登上人車誌十佳車榜單之後的最新榮譽，該榜單表彰了今年市場上十款最佳汽車、卡車和 SUV。

人車誌的編輯指出：「我們的汽車專家團隊仔細研究了每一個數據點，行駛了數十萬英里，並將我們嚴格的測試方案應用於各種類型的車輛，以確定市場上最佳汽車、卡車、SUV 、小型貨車和電動汽車。」

用於製定編輯選擇列表的標準包括人車誌的儀器測試結果、主觀編輯評估、車輛完成預期任務的程度以及每輛車的細分市場排名。完整獲獎名單可詳詢CarandDriver.com。