橙縣華人商會基金會 提供20萬大學獎學金

橙縣華人 商會基金會(Orange County Chinese American Chamber of Commerce Foundation)所提供的「2022 橙縣華商獎學金」，即日起接受報名至 3月31 日截止，每人每年 5,000 元大學獎學金、持續四年，共有10個名頭， 線上接受申請。

橙縣華人商會商會 (OCCACC)成立於 1989 年，而橙縣華人商會商會基金會(OCCACCF) 從 1995 年起開始致力於回饋社會，為表現卓越的華裔子弟提供大學獎學金。又從 2015 年開始調整獎學金金額，從原先的每位每年 3,000 元 只給一年，更改為每位每年 5,000 元、並持續四年。合計每位得獎人四年大學畢業共可以拿到 $20,000 的獎學金。基金會每年共選出 10 位優秀傑出的得獎人獲得「OCCACC Scholars」的榮譽。

橙縣華人商會基金會表示，申請獎學金的資格：（一） 父母雙方至少一位是華裔。（二）家住橙縣或洛杉磯縣附近的居民。（三）家庭年收入低於九萬伍仟元，請家長提供兩年完整稅表和 IRS Form 4506T (簽名原件寄至指定地址)。（四）學生必須是2022年高中畢業，並已得到大學入學許可的新生，請學生提供自傳、推薦信 (簽名原件寄至指定地址)。（五） 高中成績單(non-weighted, GPA3.0 以上)，SAT/ACT (Optional)。

該基金會表示：「基金會的評選機制周全，期以不辜負捐款人對我們的託付。每一年評審理事們首先進行書面審核完成初選；然後必須對初選入圍 者進行家庭訪問 (Home Visit)，充分瞭解學生的抱負、志趣、及其家庭狀況，決定複選入圍者；最後再經過與全體評審理事們的面談 (Panel Interview) 、決定勝出的十位得獎人。每一年的十位得獎人是所有評審理事們經過激烈討論、辯論和投票的結果」。

四年持續大學獎學金申請截止日期是 3月31日；家庭訪問是3月19日- 4月10日； 面談是4月23日， 4月24日， 獎學金得獎者宣佈時間是四月底或五月初。 獎學金得獎者必須參加頒獎典禮，否則以棄權論。典禮時間視疫情而定，不論是視訊或現場頒獎典禮，到時會再另行通知。

橙縣華人商會表示，基金會設有評審、得主、募款、公關、網站及會章六個委員會。長年以來，由於各界的信任和認同，每年都成功募得數目不等的善款。目「$5000x4」的 Program，每年需要募得 20萬元。會長童志敏希望更多社會各界成功人士，能積極參與橙縣華人商會基金會自 1995 年以來不曾間斷的義舉和善行，所有捐款可以抵稅〔501(C)(3)〕，幫助更多需要的學生。

所有申請資格及詳細內容，可上網查詢和申請： www.occaccf.org ，若需更進一步的諮詢，可 Email： [email protected]，或電話 949-431-6595。