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烏克蘭戰報#03：俄軍剩30公里?烏急令後備軍人動員

外帶剩菜隔夜吃 19歲男染病雙腿截肢 手指也沒保住

韓國城SYTK牛骨湯店 牛骨湯全天都$10.96

【洛杉磯訊】
牛骨湯
牛骨湯

牛骨頭湯是華人比較喜歡的一道韓國美食，營養豐富、味道鮮美，加之含有蛋白質和脂肪溶解到湯內，韓國人也稱為精力湯。位於韓國城的SYTK Sullungtang韓國牛骨湯店，味道倒地，量大價格實惠，人氣超級旺，早上開始供應，無論是堂食還是外帶，小菜一樣不少，還附營養米飯(由12種米調配)。

華人愛吃的牛骨湯（見圖）全天都收10.96元，辣牛肉絲湯全天也是14.61元。早上7點開始營業至晚9點。

老闆Song表示，目前物價飆漲，但他們為客戶提供三個滿意的目標：價格，美味，親切。老闆還表示在韓國城開店，競爭非常激烈，從價格到食物的美味和食材的質量，尤其是專營牛骨湯的餐廳，湯頭絕對是關鍵。該店只使用經過48小時燉煮的濃湯頭。

韓式解酒湯暖胃，下飯，人氣牛骨湯，乾魚湯都是10.96元；綜合牛骨湯，辣牛肉絲湯都是 14.61元；牛膝骨湯，牛排骨湯15.53元，下酒菜韓式滷牛肉35元。

訂餐電話213-277-1339，地址2717 W. Olympic Blvd #108, LA. CA。

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