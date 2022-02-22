美國味全 嚴守食品法規 喜迎創業50週年

洛杉磯公司

「美國味全公司」是一家在美生産中式冷凍食品、和進口傳統華人 食品的公司，秉持五十年來對食品的熱忱及對品質的堅持，美國味全傳統再創新，藉由不斷投入之專業與技術，致力於生產優質傳統美食 ，便利現代人生活，滿足海外華人對家鄉味的思念。

美國味全公司銷售網遍及美國、加拿大、及中南美洲。該公司設有兩個工廠，六個負責銷售配送的分公司。此兩個工廠，一是位於加州洛杉磯 地區的八萬多呎廠房（見圖），第二個廠座落在田納西州Nashville地區的十四萬多呎廠房。負責銷售配送的六個分公司，分別位於洛杉磯、舊金山、休士頓、亞特蘭大、芝加哥和紐澤西，各自具備3萬多到10萬多呎不等的倉儲規模。

在食品安全方面，美國味全秉持維護消費者利益為信念，從源頭把關，嚴守食品法規，日常生産作業有USDA / FDA / Health Department(美國農業部駐廠、食品藥物管理局及縣市衛生單位)的監督。在原材料採購方面，所有在美國生產製造所需原料，都要求供應商提供標準保證函、以及詳細的產品規格書。該公司依據聯邦政府的規範，製定並嚴格執行相關的食品安全維護計劃，來確保整個生產過程的安全。

在品質管理方面，美國味全擁有現代技術與設備、嚴謹的品質管理團隊和六個分公司溫控的配送車隊。在產品冷凍技術上採用IQF (急速單凍) 或液態氮，在最短時間內有效保存食品的鮮度與營養，減少食品解凍後的水份流失，藉此降低了產品因冷凍而造成的品質差異，達成最好的保鮮效果。產品包裝亦使用全自動磅秤及裝袋機，快速準確地將產品裝袋封合。每一袋產品均須通過金屬及重量檢測機，確保產品的重量與安全性。

在傳承傳統方面，美國味全在美國生產的產品包括水餃、煎餃、鍋貼、肉包、餛飩、小籠湯包、春捲皮、木須皮等幾十個品項。同時，美國味全的進口部通過實地考察、質量把控，帶來了數百種來自不同國家不同地域各俱特色的產品。

在開拓創新方面，美國味全產品的不斷創新，源於企業內部的活力及經驗豐富、具備專業技術與創新精神的研發團隊。美國味全在傳承中華傳統美食的基礎上，與時俱進，推陳出新，開發出四川麻辣系列、全天然系列、有機系列等食品，滿足不同消費者多樣性需求。

無論現今或未來，美國味全食品公司都朝向永續經營的目標邁進。