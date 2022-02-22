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聖約翰律師事務所強調 事先諮詢免走彎路

【洛杉磯訊】

聖約翰律師事務所(Law Offices of Zheng Li)，由聯邦加州法院出庭律師栗爭參與主持。如何保護自身財產，如何擬訂合同房租，討回債務。疫情期間移民的路要怎麼走，是否有做好遺囑信託等，栗爭律師說，事先諮詢免走彎路。

栗爭律師美國西南大學法學院法學博士，工商管理碩士，聯邦加利福尼亞法庭出庭律師，經驗豐富，栗爭律師以信為本，待人誠懇，辦案周全細心。

該事務所專精各類移民，H1B, 跨國經理 L1, E2，PERM勞工證明，遞解辯護 重新開案，入籍 601各類豁免，投資移民 結婚綠卡，庇護 傑出人才 學生F1。

在信托遺囑方面包括：房地產權(Deed)變更/改名，信託忘記轉入房產，遺囑醫囑，生前信託，保財信託，特殊信託。

商業部分包括：追討債務，合同糾紛，草擬合同，公司成立，商業租約，聯邦商標申請。

婚姻法包括：異地離婚，協議離婚，婚前婚內協議，離婚訴訟等任何事務法律咨詢。

另外，房東與租客分爭越來越多，很多租客自疫情開始，就完全不繳房租，房東對這些房客一點辦法都沒有，每個城市有每個城市的規定，要如何追討房租，亦是該事務所的承辦項目。

栗爭律師表示，設立遺囑信託，益處很多。首先在美國，如果在生前沒有做遺囑信託，過世後資產繼承會進入一個由法庭參與的認證過程。如果有遺囑，通常由遺囑執行人向法院提出申請，法院發出通知，並正式任命執行人。

沒有設立遺囑信託又有資產，將由法院參與，其復雜程度可想而知，費用要比事前規劃高出很多，要用百分比來計算了。建立遺囑信託是最好的財富傳承，遺囑信託可提供好的私有保護和更有效的執行。

預約面談電話909-861-8001，法律諮詢可電子郵件至[email protected]，地址556 N. Diamond Bar Blvd，Suite 206，Diamond Bar，CA。或訪問www.zhenglilaw.com。

移民 疫情 房東

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