我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

冬季時節增強免疫力 可選擇使用紅蔘

【洛杉磯訊】

紐約時報公佈美國在7日之內平均日增COVID-19病例數量達72萬。而平均死亡人數在2,100以上，遠超去年11月底平均死亡人數的兩倍以上。新感染的人群中大多數為感染了Omicron病毒，從而引發人們對於極具感染性的新變種的擔憂。因此，民眾不僅對注射疫苗更為關注，還越發對通過攝入天然食品而增強自身免疫產生興趣。高麗紅蔘（見圖）也由於其能增強免疫的功效，而受到矚目。

免疫力是人類自身的防禦系統，可以擊敗如細菌、病毒引起的疾病的攻擊，也可以幫助抵禦病毒入侵身體。紅蔘可以激活負責免疫功能的巨噬細胞，從而增強免疫。韓國食品藥品安全部也認可了紅蔘對於免疫力的增強作用；研究結果也表明，同時接種疫苗並攝入紅蔘，可以對病毒產生保護效應。

喬治亞大學研究員進行了「H1N1和H3N2流感病毒感染小鼠時、高麗紅蔘濃縮液對感染的保護作用」的研究。根據這項研究，紅蔘能夠幫助增強疫苗功效。實驗中對比了小鼠注射流感病毒後的情形：接種疫苗並注射高麗紅蔘濃縮液14天的小鼠存活率為100%，僅接種疫苗的小鼠存活率為60%，沒有接種疫苗的小鼠存活率僅為40%。這項研究結果揭示了，紅蔘不僅可以增強人體免疫，而且是很好的疫苗佐劑。

COVID-19儘管已經過去了長達兩年的時間，新的變種病毒帶來的高傳播以及重複感染依然具有很高的風險。面對這樣的挑戰，世界各政府和健康組織持續強調注射疫苗，以及通過食品攝入、運動、和洗手來增強自身免疫的重要性。

疫苗 流感 免疫力

上一則

聖谷東區官民 商討反仇恨、治安與遊民議題

下一則

父女3人在家中死亡多日 解剖發現都是染疫亡

延伸閱讀

多明尼加解除所有防疫限制 口罩、疫苗證明全免了

多明尼加解除所有防疫限制 口罩、疫苗證明全免了
效法加拿大模式 美卡車司機 將赴華府抗議疫苗令

效法加拿大模式 美卡車司機 將赴華府抗議疫苗令
紐約州7天陽性率降至3%以下 增29個兒童接種點

紐約州7天陽性率降至3%以下 增29個兒童接種點
放寬非觀光客外國人 日相宣布3月起打完3劑疫苗者居檢縮短為3天

放寬非觀光客外國人 日相宣布3月起打完3劑疫苗者居檢縮短為3天
對抗新冠疫情 白宮計畫再追加300億預算

對抗新冠疫情 白宮計畫再追加300億預算
莫德納將在台設子公司 下半年推次世代疫苗

莫德納將在台設子公司 下半年推次世代疫苗

熱門新聞

南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
行駛的車輛可以扔兩樣東西。（Pexels）

想不到 加州行駛的車輛扔這兩樣東西是合法的

2022-02-14 15:42

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍