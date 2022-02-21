比弗利醫院7天24小時 提供緊急護理

Beverly Hospital比弗利醫院每週 7 天每天 24 小時，提供多位專科醫生的緊急護理及兒童急診護理，

如果需要緊急護理，在貝弗利醫院，將得到專門緊急醫療服務團隊的照顧。抵達貝弗利醫院緊急護理中心 (ECC) 後，可以得到禮貌、富有同情心和及時的護理。急診部配備了獲得委員會認證的醫生、和訓練有素的高技能護理人員，可以處理各種危及生命的緊急情況；並使用先進的診斷設備。

超過八位不同的專家可供需要專業服務的患者使用包括：神經外科、心臟病 學、外科、胃腸病學、內科家庭實踐、麻醉、骨科和婦產科。

該院 EDAP（兒科急診部批准） 經衛生服務部和洛杉磯 縣兒科協會批准，可提供兒科急診護理。

貝弗利醫院是經批准的 STEMI 接收中心，該設施最適合治療診斷為心肌梗塞（心臟病發作）的患者。如果周邊的人曾經經歷過心臟病發作，就會知道每一分鐘的重要性。

高度專業化的心臟 STEMI 團隊經過培訓，可確保快速、細緻地打開阻塞的動脈。從接到 911 電話的那一刻起，醫療團隊就開始準備以不到 90 分鐘的「門到氣球」成功率治療心臟病患者，從而為患者帶來高存活率。

Beverly Hospital地址：309 West Beverly Blvd，Montebello, CA 如需更多信息可電323-725-4225 聯繫緊急護理中心，其他訊息可至beverly.org。