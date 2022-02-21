我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭危機報#01：莫斯科周一凌晨2點30分的談判來電

冬奧／谷愛凌閉幕式同框蘇翊鳴 2人進場「瘋狂蹦迪」

比弗利醫院7天24小時 提供緊急護理

【洛杉磯訊】

Beverly Hospital比弗利醫院每週 7 天每天 24 小時，提供多位專科醫生的緊急護理及兒童急診護理，

如果需要緊急護理，在貝弗利醫院，將得到專門緊急醫療服務團隊的照顧。抵達貝弗利醫院緊急護理中心 (ECC) 後，可以得到禮貌、富有同情心和及時的護理。急診部配備了獲得委員會認證的醫生、和訓練有素的高技能護理人員，可以處理各種危及生命的緊急情況；並使用先進的診斷設備。

超過八位不同的專家可供需要專業服務的患者使用包括：神經外科、心臟病學、外科、胃腸病學、內科家庭實踐、麻醉、骨科和婦產科。

該院 EDAP（兒科急診部批准） 經衛生服務部和洛杉磯縣兒科協會批准，可提供兒科急診護理。

貝弗利醫院是經批准的 STEMI 接收中心，該設施最適合治療診斷為心肌梗塞（心臟病發作）的患者。如果周邊的人曾經經歷過心臟病發作，就會知道每一分鐘的重要性。

高度專業化的心臟 STEMI 團隊經過培訓，可確保快速、細緻地打開阻塞的動脈。從接到 911 電話的那一刻起，醫療團隊就開始準備以不到 90 分鐘的「門到氣球」成功率治療心臟病患者，從而為患者帶來高存活率。

Beverly Hospital地址：309 West Beverly Blvd，Montebello, CA 如需更多信息可電323-725-4225 聯繫緊急護理中心，其他訊息可至beverly.org。

心臟病 洛杉磯 911

上一則

聖谷東區官民 商討反仇恨、治安與遊民議題

下一則

父女3人在家中死亡多日 解剖發現都是染疫亡

延伸閱讀

紐時：俄花滑美少女送檢樣本 驗出3種治療心臟病物質

紐時：俄花滑美少女送檢樣本 驗出3種治療心臟病物質
南加內陸托兒學校兩名護理隱瞞幼童傷情被捕

南加內陸托兒學校兩名護理隱瞞幼童傷情被捕
亞馬遜 擴展虛擬醫療保健服務

亞馬遜 擴展虛擬醫療保健服務
醫藥短波／心臟病發作 致死高

醫藥短波／心臟病發作 致死高
希望之城收購美國癌症治療中心 每年可治11.5萬癌患

希望之城收購美國癌症治療中心 每年可治11.5萬癌患
希望之城收購CTCA 每年將接納治療11.5萬癌症患者

希望之城收購CTCA 每年將接納治療11.5萬癌症患者

熱門新聞

南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
南加父女三人死亡，死因均與新冠病毒感染有關。（KTLA）

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

2022-02-20 16:01
加州也曾發生過類似「八孩案」的人間悲劇。

世說新聞╱美國版「徐州八孩」 11歲被拐關18年生兩娃

2022-02-19 13:50
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31
案發現場拉起警戒線，地上還有男孩染血的鞋子。（讀者提供）

關門聲太大 華人爭執開槍見血

2022-02-20 02:20
行駛的車輛可以扔兩樣東西。（Pexels）

想不到 加州行駛的車輛扔這兩樣東西是合法的

2022-02-14 15:42

超人氣

更多 >
南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠

南加一家三人被發現死在家中多日 解剖均死於新冠
1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4

1張圖／冬奧獎牌榜 中9金排第3 美8金排第4
封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防

封面故事／雙高罩頂…華人投資 四大誤區須慎防
圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見

圖輯／北京冬奧閉幕 2026義大利見
普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍

普亭告訴馬克宏：軍演結束後從白俄羅斯撤軍