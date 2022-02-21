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新冠疫情下 這些加州新法律值得關注

【洛杉磯訊】

與去年一樣，新冠疫情的蔓延在2021年持續減緩加州治理的步伐，立法機構批准的法案數量是自1967年以來第二少，僅次於2020年批准的創紀錄低點。加州州長紐森總共審議了836項法案，涉及了一系列主題，其中包括當前新冠病毒危機引發的提議，以及多年來激烈辯論的項目。紐森否決了66項提到他辦公桌上的法案。

前檢察官、亞凱迪亞市副市長鄭博仁（Paul P. Cheng, Esq.）總結了43項值得關注的2022年新法律，其中若干項是多年前批准，但現在才開始生效。這些新法律在加州刑事司法、執法監督和醫療保健方面都有重大改變。

（1）新冠疫情與健康：健康保險公司必須為客戶提供免費的Covid-19檢測，免除意外花銷，並保証即使有人不在醫療服務提供商的網絡內，也能獲得檢查和疫苗接種。任何在疫苗接種所抗議的抗議者，都要求必須與疫苗接種診所入口100英尺以內的任何病人保持距離，否則將被處以1000美金的罰款和最高6個月的監禁。

（2）住房：根據一項備受爭議的限制地方官員反對的新法律，加州一些社區的獨戶住宅地塊，最多可建造四套住宅單元。一項新法律使公共交通運營附近的房產更容易重新分區，以允許最多10個住房單元。

（3）刑事司法：法官可以對更多的擁有海洛因，可卡因和冰毒等毒品有關的罪犯下令緩刑，而不是坐牢。他們也有新的自由裁量權，可以減少與幫派有關的犯罪的刑期。州法律對「配偶強奸」不再區別對待，它將受到與任何強奸定罪相同的懲罰。此前，加州法律已經取消了對軍隊服役期間性侵犯或性騷擾指控的限制。

（4）警務：涉及「體位性窒息」的有嚴重風險的警務技術動作，會對個人的氣道進行壓縮並危及到攝取不到足夠的呼吸，這種行為現在是違法的。警務人員必須報告他們親臨目擊的過度使用武力的事件，並遵守最新的要求來干預這些事件。更多執法人員的現場記錄需要根據加州公共記錄進行披露。

（5）環境：從七月份開始，尿布濕巾與其他一次性濕巾上必須標注「請勿沖洗」的標識。現有對鉛酸電池的製造商徵收的費用頒布於2016年，現在將於4月份從每塊電池的1美元增加到2美元用於清理受污染場地。大多數在加州售賣給消費者的冰箱不能再其冷卻系統中使用氫氟碳化合物，該禁令將在2023年擴展到所有的冰箱。

（6）工作場所：加州的最低工資提高到每小時15美元，這是六年計劃的最后一步。員工人數少於25人的企業被賦予額外一年的時間來遵守，並且必須將最低工資提高到每小時14美元。倉庫的雇主必須披露所有工人薪金分配的全部規則，並確保休息時間不計入工人的工作時間。

（7）教育：加州的統一四年制過渡幼兒園從今年夏天開始，為將於9月2日至2月2日過完五歲生日的兒童提供公立學校課程。每個加州社區大學必須在7月1日之前指定一名協調員，來幫助有資格參與CalFresh或其他基本需求輔助計劃的學生。到秋季，公立學校與大學必須在洗手間備有免費的經期用品。

更多問題，可聯絡鄭博仁聯合律師事務所中文團隊888-381-4244，或發郵件至[email protected]

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