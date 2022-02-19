亞美公義促進中心 新冠疫苗加強針更有效

加州 流行及傳染病研究中心副主任潘靄表示，新變種對於未接種的人來說，住院和重症風險很高。現在所有疫苗 對於預防重症和住院仍然非常有效，即便最近感染過的人，接種疫苗仍然有好處。可以對抗病毒新變種，如果接種兩針再接種加強針，抵抗力和免疫力都會大大提高，能夠對抗重症和死亡。

截至2月1日，目前全加州將近14%接受檢查的民眾，呈現新冠陽性，在1月底加州每日感染人數平均7.4萬，總確診人數接近800萬。

紐約市衛生與醫院系統(NYC Health + Hospitals)的流行病學專家馬達德(Syra Madad)表示，疫苗不僅可以減少感染率，也可以降低由於感染新冠從而引發長期後遺症的風險，對於「長新冠患者」同樣有預防的效力。在流感 季節，「雙打」流感與新冠疫苗更安全。

「亞美公義促進中心- 洛杉磯」提醒民眾，COVID-19疫苗免費提供給所有居住在加州的人。你可以在成千上萬個社區疫苗接種點、醫療處所和診所、藥房，甚至超市接種COVID-19疫苗。不論預約式或免預約接種點的數量，在全州範圍均不斷增加，因此無論你住在哪裡，都可以輕鬆接種。可登陸myturn.ca.gov查找在你鄰近地區的免預約接種站。

如果你希望提前註冊安排預約接種，亦同樣可使用myturn.ca.gov查找對你方便的接種時間。如需預約協助，可去電加州COVID-19熱線 833-422-4255，熱線中心每週開放7日，週一-週五早上8時至下午8時，週末早上8時至下午5時。