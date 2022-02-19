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林大衛保險 2/25為商業主舉辦商業講座

【洛杉磯訊 】
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林大衛保險團隊為商業主舉辦的第二場商業講座，將於2月25日（周五）下午1點30分至3點，在缐上以ZOOM形式舉辦。此次講座將由勞工律師于澤傑，會計師Emily Sang ，資深保險專家林大衛等專家 ，針對不同行業精辟解析。講座結束後即進入Q& A，回答公司企業管理人員的提問。報名參加講座鏈接https://tinyurl.com/kd4259y2。

此次講座主題，在勞工法部份將針對以下幾點深入解析：（1)2022年1月1日起， 業主拖欠員工或合約工薪酬或小費超過950元，會導致刑事訴訟，如何面對?（2)1099 合約工定義AB5 的新法律出來後對不同行業的影響。（3)2022 疫情期間解雇員工不能不知道的合法程序。（4) 員工染疫或是照顧因為受Covid-19 影響的家人，2022 公司如何面對及提供最新80小時帶薪病假。（5) 因為通貨膨脹，多數公司必須支付更高的薪資，企業雇主如何做好薪資規劃?

在稅務法部份將針對：（1)2022 最新稅法業主如何規劃， 譬如餐飲費用100% 抵稅如何應用。（2) 房地產，股票及其他資產獲利如何延遲或合法減低增值稅。（3) PayPal, Zelle, Venmo 只要累積$600 以上即將要求1099 k報税， 你如何申報。（4) 新法規定租客駆逐令延續至年底，不動產業主如何得到稅務優惠或領取政府救助資金。（5) 稅務法，新法規定租客驅逐令延續至年底，不動產業主如何得到稅務優惠或領取政府救助資金。

在商業保險主題將針對：（1) 員工控告業主不合理解僱，各種在疫情期間歧視的行為，如何使用商業保險理賠。（2) 外人控告公司，公司網路廣告有產品模仿嫌疑,銷售產品有缺陷造成對方損失災害，商業保險如何提供律師及理賠費用。

保險 疫情 勞工

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