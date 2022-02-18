我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

美國第一銀行聖馬特奧分行開幕

【洛杉磯訊】
右起：美國第一銀行董事長賴積裕、董事黃國哲、張天駿、聖馬特奧市議員Amourence Lee、駐舊金山台經處副處長朱永昌、銀行總經理李嘉祥、聖馬特奧商會主席Cheryl Angeles、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、矽谷美華科技商會會長胡立民、銀行區域經理王志恆。
右起：美國第一銀行董事長賴積裕、董事黃國哲、張天駿、聖馬特奧市議員Amourence Lee、駐舊金山台經處副處長朱永昌、銀行總經理李嘉祥、聖馬特奧商會主席Cheryl Angeles、金山灣區華僑文教服務中心主任莊雅淑、矽谷美華科技商會會長胡立民、銀行區域經理王志恆。

美國第一銀行(First Commercial Bank (USA))拓點再締新猷！ 日前在灣區聖馬特奧(San Mateo)分行開業，北加州服務據點更完整，服務更全面。

考量Omicron變種病毒疫情未歇，聖馬特奧分行開業儀式簡單隆重，駐舊金山台北經濟文化辦事處及聖馬特奧市政府均派員參加分行開業儀式。台灣第一銀行董事長邱月琴、與總經理鄭美玲，特別以錄影方式，感謝在場來賓支持，並期許美國第一銀行團隊秉持「一銀就在你左右」的經營理念，為當地經濟發展貢獻心力。

美國第一銀行成立於1997年，是台灣第一銀行百分之百轉投資的子銀行，深耕美國零售市場25年，提供客戶存款、企業貸款、個人房貸、外匯等金融服務。在聖馬特奧分行加入營運後，美國第一銀行在南、北加州共設有阿罕布拉、工業市、矽谷、爾灣、亞凱迪亞、Fremont、奇諾岡、及聖馬特奧等8家分行，透過串聯第一銀行紐約、洛杉磯、休士頓及關島各分行，建構在美國完整的服務網絡，提供在地客戶與台商優質專業的金融服務。展望未來，美國第一銀行將持續擴充營運據點，深化客戶服務。

台灣第一銀行成立於1899年，見證台灣橫跨三世紀的經濟發展，也是台灣金融業發展海外業務的先驅者。聖馬特奧分行開業後，一銀海外據點達到41處的里程碑，海外布局橫跨歐、亞、美、澳等四大洲，遍及各主要金融中心，是台商客戶發展海外市場的後盾。

美國第一銀行聖馬特奧分行行址為：2727 S. El Camino Real, Suite G, San Mateo, CA 94403, USA，電話650-931-8568。

加州 北加 亞凱迪亞

上一則

Ramon吳 2/27拉斯維加斯地產免費說明會

下一則

洛杉磯福建聯合總會成立 傳承文化、資源共享

延伸閱讀

普亭若開戰 美國通膨飆、股市垮 重擊拜登執政

普亭若開戰 美國通膨飆、股市垮 重擊拜登執政
疫情滯美超過兩年 僑胞擔心年金中斷

疫情滯美超過兩年 僑胞擔心年金中斷
冬奧／男子冰球四強出爐 沒有美國、加拿大

冬奧／男子冰球四強出爐 沒有美國、加拿大
花旗：三股抗通膨資金輪動正盛 現在上車還來得及

花旗：三股抗通膨資金輪動正盛 現在上車還來得及
蕭美琴：爭取美國對台經貿及政要訪台

蕭美琴：爭取美國對台經貿及政要訪台
美貿易報告批中未守採購承諾 擬祭這些策略要北京負責

美貿易報告批中未守採購承諾 擬祭這些策略要北京負責

熱門新聞

國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金