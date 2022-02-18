我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

24小時砲擊親俄區29次 俄媒：烏動用重型武器

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

Ramon吳 2/27拉斯維加斯地產免費說明會

【洛杉磯訊】

拉斯維加斯地產權威Ramon吳將於2月27日（週日）上午，在洛杉磯舉辦一場免費地產說明會，Ramon將面對面與大家交流最新房屋諮詢，及回答諸多房地產熱門問題。即起接受報名，額滿截止。

現場每人都會獲得禮物，一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，座位有限，預約座位電話702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。時間是27日上午10時至中午，地址在10505 Valley Blvd., El Monte。

諸多熱門問題，例如：現在進場買會不會高了；房地產2022會不會崩盤；賭城現在有工作嗎；房子租得掉嗎；房客會付房租嗎；20萬以內的預算可以買到什麼；30-50萬可以買到什麼；如何保障未來的退休生活；不查收入的貸款，首付要放多少；利息是多少；如果現在想要賣掉房子是不是好時期；Airbnb家庭酒店，每月可高達3000的淨收入是真的嗎；拜登總統如果取消1031交換，對房地產是好還是壞；有沒有百分百保證房租0風險物業管理服務等。

Ramon表示，隨著疫情之下遠程工作機會的增加，最近接觸了很多來自加州的客戶，原來，很多人紛紛選擇生活成本更低的地區生活，在享受優渥工資待遇的同時，尋找工作與生活更美好的新機會。想要在其他大城市生活居住，可能需要賺三十萬美元，而搬到拉斯維加斯，只需要有十萬美元的年收入，可以買得起一棟漂亮的房子。

Ramon介紹，譬如位於Henderson，在拉斯維加斯大道以西僅4英里處的全新社區，全新住宅，室內1865呎，高爾夫球場就在旁邊，售價44萬多。此社區，位於薩默林和不斷擴大的西南地區之間的中心位置，靠近機場、Costco、小學、初中、高中都是好學校。Henderson是一個美麗的城市，如果想遠離拉斯維加斯的明亮燈光和繁忙的生活方式，又不想遠離大城市的便利，那麼Henderson會是好選擇。

Ramon說，華人喜愛買全新屋，住著舒服，二手屋往往需要徹底裝修，費用昂貴而且不一定能裝修到滿意，全新房可直接拎包入住。

由於疫情，許多人將家重新設想為工作、娛樂和避難所的多功能空間，開始尋找新的地點、更好的生活環境、更低的稅收環境、和更高水平的安全舒適社區，而拉斯維加斯被公認全美前十名最適合居住的城市之一。

Ramon以二十年的地產經驗提醒大家，與美國的許多市場一樣，拉斯維加斯的房地產市場庫存持續創歷史新低，價格繼續上漲，房產銷售速度快得驚人。想要了解更多有關詳情，可至講座中瞭解更多訊息。

房地產 疫情 拜登

上一則

好康報你知／168超市（168 Market）

下一則

美國第一銀行聖馬特奧分行開幕

延伸閱讀

亞當斯辦春節早餐會 重申打擊犯罪、整頓治安

亞當斯辦春節早餐會 重申打擊犯罪、整頓治安
塔可鐘加速國際展店步伐 目標年收200億

塔可鐘加速國際展店步伐 目標年收200億
中心健保全新社區服務中心 落戶阿罕布拉

中心健保全新社區服務中心 落戶阿罕布拉
佛利蒙社區慶農曆新年 促進族裔融合

佛利蒙社區慶農曆新年 促進族裔融合
美國福建公所社區送福氣 派發700份湯圓

美國福建公所社區送福氣 派發700份湯圓
雲頂世界卡茨基爾賀虎年新春歡興滿堂

雲頂世界卡茨基爾賀虎年新春歡興滿堂

熱門新聞

國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
南加華人John李日前在紐約街頭因發音引發誤會，被一名非裔男子追跑半條街。（讀者提供）

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

2022-02-17 19:39
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20
諸多原因阻礙民眾的接種意願，導致加強針接種率普遍較低。（記者邵敏／攝影）

為何不少人不願接種疫苗加強針 原因在這裡

2022-02-16 15:31

超人氣

更多 >
南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街

南加華人就因為說了這個 被非裔追半條街
四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資

四人幫之孫成MI6線民？獄中揭華為對英威脅情資
冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌

冬奧／女子花滑俄謝爾巴科娃摘金 瓦莉娃失誤未奪牌
拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口

拜登：俄數日內將打烏克蘭 將栽贓製造出兵藉口
冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金

冬奧／U型場地技巧決賽「世界第一」谷愛凌奪金