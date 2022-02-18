Ramon吳 2/27拉斯維加斯地產免費說明會

拉斯維加斯地產權威Ramon吳將於2月27日（週日）上午，在洛杉磯舉辦一場免費地產說明會，Ramon將面對面與大家交流最新房屋諮詢，及回答諸多房地產 熱門問題。即起接受報名，額滿截止。

現場每人都會獲得禮物，一人將獲得免費三天二夜拉斯維加斯遊，座位有限，預約座位電話702-334-7767，或上網www.TV4WU.com，微信ID「vegas1688」。時間是27日上午10時至中午，地址在10505 Valley Blvd., El Monte。

諸多熱門問題，例如：現在進場買會不會高了；房地產2022會不會崩盤；賭城現在有工作嗎；房子租得掉嗎；房客會付房租嗎；20萬以內的預算可以買到什麼；30-50萬可以買到什麼；如何保障未來的退休生活；不查收入的貸款，首付要放多少；利息是多少；如果現在想要賣掉房子是不是好時期；Airbnb家庭酒店，每月可高達3000的淨收入是真的嗎；拜登 總統如果取消1031交換，對房地產是好還是壞；有沒有百分百保證房租0風險物業管理服務等。

Ramon表示，隨著疫情 之下遠程工作機會的增加，最近接觸了很多來自加州的客戶，原來，很多人紛紛選擇生活成本更低的地區生活，在享受優渥工資待遇的同時，尋找工作與生活更美好的新機會。想要在其他大城市生活居住，可能需要賺三十萬美元，而搬到拉斯維加斯，只需要有十萬美元的年收入，可以買得起一棟漂亮的房子。

Ramon介紹，譬如位於Henderson，在拉斯維加斯大道以西僅4英里處的全新社區，全新住宅，室內1865呎，高爾夫球場就在旁邊，售價44萬多。此社區，位於薩默林和不斷擴大的西南地區之間的中心位置，靠近機場、Costco、小學、初中、高中都是好學校。Henderson是一個美麗的城市，如果想遠離拉斯維加斯的明亮燈光和繁忙的生活方式，又不想遠離大城市的便利，那麼Henderson會是好選擇。

Ramon說，華人喜愛買全新屋，住著舒服，二手屋往往需要徹底裝修，費用昂貴而且不一定能裝修到滿意，全新房可直接拎包入住。

由於疫情，許多人將家重新設想為工作、娛樂和避難所的多功能空間，開始尋找新的地點、更好的生活環境、更低的稅收環境、和更高水平的安全舒適社區，而拉斯維加斯被公認全美前十名最適合居住的城市之一。

Ramon以二十年的地產經驗提醒大家，與美國的許多市場一樣，拉斯維加斯的房地產市場庫存持續創歷史新低，價格繼續上漲，房產銷售速度快得驚人。想要了解更多有關詳情，可至講座中瞭解更多訊息。