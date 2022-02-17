全民保險 為公司量身打造員工退休計畫

根據加州CalSavers法案，含雇主在內的5人以上公司必須在今年的六月三十日之前提供員工退休計畫，否則將面臨每位員工750元的罰款。雇主可直接在CalSavers網站開戶並上傳員工資料，員工即可開始存放退休金 。雇主不需要支付任何費用，且員工可自由選擇是否加入CalSavers退休儲蓄 帳戶。選擇加入的員工會自動存入5%稅後收入，每年增加1%，最高可達8%，員工也可以自行調整存入比率。

存入的資金屬於ROTH IRA (稅後收入)，2022年50歲以下員工最高可存入$6,000；50歲以上員工則最高可存入$7,000。 員工59.5歲後提領都不用再繳所得稅。

除了CalSavers退休儲蓄帳戶外，雇主也可選擇其他退休計畫。•SIMPLE IRA：員工可自行存放「稅前」收入，所存入的退休金可抵扣當年度所得稅。2022年50歲以下員工最高可存入$14,000；50歲以上員工則最高可存入$17,000。公司同時提撥員工年薪的1%至3%，員工離職或退休時可自行帶走。一般適合員工人數少於100人以下的企業。

•SEP IRA：由公司100%提撥，最高可存放稅前年薪的25%，若雇主或員工50歲以下，最高不能存放超過$61,000；若超過50歲，則最高不能存放超過$67,000。開設SEP IRA，公司必須為每人存放同等比例的年薪，因此SEP IRA一般較適合一人公司或家庭公司。

•401K：公司可選擇不提撥或至少相對提撥員工年薪的3%，員工可選擇投入稅前或稅後收入。2022年50歲以下員工最高可存入$20,500；50歲以上員工則最高可存入$27,000。開設401K退休帳戶，雇主須支付設立費且每年支付精算師管理費，因此適合希望可以量身訂做退休計畫，有更多投資選擇且有專人管理的公司。

為員工設立退休帳戶，除了法規規定外，公司投入的金額屬於公司稅前收入，不僅能為公司降低收入，減少公司所得稅，也能留住優秀人才。除此之外，也可以設立Profit Sharing或Defined Benefit計畫，由公司幫雇主及員工存放更多退休金，為公司省下更多稅並為員工存入更多退休金。

全民保險現與專業理財規劃師、稅務會計師、精算師及信託律師聯手合作，將根據雇主與員工需求，量身制定適合的退休計畫。

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