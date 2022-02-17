我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

HAB銀行 定期存款優惠利率13個月0.98%

【洛杉磯訊】
HAB銀行阿提夏市分行 (圖片由客戶提供)
HAB銀行阿提夏市分行 (圖片由客戶提供)

HAB銀行目前推出優惠利率，6個月CD定期存款0.68% APY，13.個月CD定期存款0.98% APY，有關詳情可電阿提夏市分行562-924-7500，或洛杉磯市分行213-362-1200查詢。

該銀行表示，HAB銀行成立於1983年，秉持著多元化業務及熱誠服務社區近39年。該銀行總部設在紐約市曼哈頓，是紐約州特許銀行，也是聯邦存款保險公司(FDIC)成員，分行遍佈在紐約州的曼哈頓、皇后區、長島及新澤西州和加州，他們有說中文的職員為廣大華人顧客服務。

HAB銀行的業務範圍，包括商業房地產貸款、資產貸款、專業貸款、國際貿易融資、貨幣市場等金融專業服務，以及存款及儲蓄帳戶等各種業務，是深入人心的全國性銀行。想瞭解更多詳細資訊，可瀏覽該銀行網站: www.habbank.com。

HAB銀行阿提夏市分行地址在18357 Pioneer Blvd., Artesia, CA（見圖）、洛杉磯市分行地在928 S. Broadway, #F, Los Angeles, CA。

貸款 紐約州 阿提夏

上一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market)

下一則

洛縣警匪槍戰 1死1受傷

延伸閱讀

被放167次 紐約非裔男行竊又被抓 法官：前科花1天才看完

被放167次 紐約非裔男行竊又被抓 法官：前科花1天才看完
Citi花旗銀行 獨家新春開運禮物 助虎虎生威

Citi花旗銀行 獨家新春開運禮物 助虎虎生威
曼哈頓毆打泰女模嫌犯 曾1天被捕16次

曼哈頓毆打泰女模嫌犯 曾1天被捕16次
曼哈頓東村 一年輕女性遭性攻擊和搶劫

曼哈頓東村 一年輕女性遭性攻擊和搶劫
西雅圖貝爾優中位數房價 超過曼哈頓

西雅圖貝爾優中位數房價 超過曼哈頓
紐約州新冠住院率 降至Omicron爆發以來最低

紐約州新冠住院率 降至Omicron爆發以來最低

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20
南加橙縣丹那岬（Dana Point）海灘2月4日發現一男一女兩名死者。（谷歌地圖）

南加橙縣海灘發現一男一女死者 據信都是華裔

2022-02-09 13:56

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲