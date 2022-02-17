Celebration of Heroes表揚抗疫英雄 徵求民眾提名

為了表揚在新冠疫情期間貢獻卓越的社區英雄，橙縣 正在籌辦Celebration of Heroes活動，並徵求民眾上網提名 周圍值得表揚的抗疫英雄，提名至2月底截止。

主辦單位訂4月30日(星期六)晚上在安納罕、舉行向抗疫英雄致敬的慶祝晚會，邀請研發疫苗 的科學家，及獲選的社區抗疫英雄出席，慶祝晚會中將頒發「蜂鳥獎 Hummingbird Award」，向科學家及社區英雄致敬，感謝他們在關鍵時刻完成近乎不可能的任務，減輕疫情對人類所造成的傷害。

籌辦此活動的兩位慈善家，一位是張祥華，另一位是弗瑞曼（Douglas Freeman）。創辦非營利組織橙縣音樂舞蹈中心的張祥華，與擔任該中心執行長的弗瑞曼，均是橙縣知名人士。

主導Celebration of Heroes活動的弗瑞曼表示，新冠疫情對美國社會形成沈重的打擊，光是橙縣就有超過570萬人染疫，超過6300人去世。所幸在抗疫最前線的醫護人員及科學家努力下，商業活動及學校才能重啟，使我們的生活逐步恢復正常。選擇以蜂鳥作為活動標誌，因為小小的蜂鳥構造原不適合飛行，卻能神奇的上、下、左、右飛行，代表抗疫英雄所創造的奇蹟。

張祥華認為，每一位抗疫英雄的故事，都值得廣為分享，他們代表著疫情下最振奮人心的光明與希望。抗疫英雄並不僅限於醫護人員與科學家，也包括充滿愛心的學校教師、超市員工、老人看護中心護理人員等，協助弱勢群體共度難關的貴人。

由中國移民來美的張祥華，先後創辦了三個成功企業，並積極投入公益慈善工作以回饋社區。弗瑞曼於1986年在美國總統雷根支持下，創立每年在11月15日舉行的全國慈善日。

弗瑞曼指出，4月29日(星期五) Celebration of Heroes主辦單位將在加州大學爾灣分校（UC Irvine） 舉辦對外公開的研討會，邀請全球權威疫苗科學家擔任講員，說明有關新冠疫苗的最新研究成果。

在Celebration of Heroes網站上已列出12位協助研發新冠疫苗的科學家，其中包括主導輝瑞藥廠研發疫苗的Kathrin Jansen、Moderna醫藥部門前主任Tal Zaks及來自全球各地的疫苗學者。已獲社區提名的英雄人物包括橙縣亞美老人服務中心執行主任王頌茹、爾灣加大附設醫院醫師Wayne Chang、護士Whitney Young等30餘位。

主辦單位希望更多民眾參與提名，表揚自身周圍的日常抗疫英雄，公開充滿正能量的故事，提名抗疫英雄的網站是：celebrationofheroes.com。