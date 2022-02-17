我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

Celebration of Heroes表揚抗疫英雄 徵求民眾提名

【橙縣訊】

為了表揚在新冠疫情期間貢獻卓越的社區英雄，橙縣正在籌辦Celebration of Heroes活動，並徵求民眾上網提名周圍值得表揚的抗疫英雄，提名至2月底截止。

主辦單位訂4月30日(星期六)晚上在安納罕、舉行向抗疫英雄致敬的慶祝晚會，邀請研發疫苗的科學家，及獲選的社區抗疫英雄出席，慶祝晚會中將頒發「蜂鳥獎 Hummingbird Award」，向科學家及社區英雄致敬，感謝他們在關鍵時刻完成近乎不可能的任務，減輕疫情對人類所造成的傷害。

籌辦此活動的兩位慈善家，一位是張祥華，另一位是弗瑞曼（Douglas Freeman）。創辦非營利組織橙縣音樂舞蹈中心的張祥華，與擔任該中心執行長的弗瑞曼，均是橙縣知名人士。

主導Celebration of Heroes活動的弗瑞曼表示，新冠疫情對美國社會形成沈重的打擊，光是橙縣就有超過570萬人染疫，超過6300人去世。所幸在抗疫最前線的醫護人員及科學家努力下，商業活動及學校才能重啟，使我們的生活逐步恢復正常。選擇以蜂鳥作為活動標誌，因為小小的蜂鳥構造原不適合飛行，卻能神奇的上、下、左、右飛行，代表抗疫英雄所創造的奇蹟。

張祥華認為，每一位抗疫英雄的故事，都值得廣為分享，他們代表著疫情下最振奮人心的光明與希望。抗疫英雄並不僅限於醫護人員與科學家，也包括充滿愛心的學校教師、超市員工、老人看護中心護理人員等，協助弱勢群體共度難關的貴人。

由中國移民來美的張祥華，先後創辦了三個成功企業，並積極投入公益慈善工作以回饋社區。弗瑞曼於1986年在美國總統雷根支持下，創立每年在11月15日舉行的全國慈善日。

弗瑞曼指出，4月29日(星期五) Celebration of Heroes主辦單位將在加州大學爾灣分校（UC Irvine） 舉辦對外公開的研討會，邀請全球權威疫苗科學家擔任講員，說明有關新冠疫苗的最新研究成果。

在Celebration of Heroes網站上已列出12位協助研發新冠疫苗的科學家，其中包括主導輝瑞藥廠研發疫苗的Kathrin Jansen、Moderna醫藥部門前主任Tal Zaks及來自全球各地的疫苗學者。已獲社區提名的英雄人物包括橙縣亞美老人服務中心執行主任王頌茹、爾灣加大附設醫院醫師Wayne Chang、護士Whitney Young等30餘位。

主辦單位希望更多民眾參與提名，表揚自身周圍的日常抗疫英雄，公開充滿正能量的故事，提名抗疫英雄的網站是：celebrationofheroes.com。

疫苗 提名 橙縣

上一則

好康報您知／海鷗超市（Galleria Food Wholesale Market)

下一則

洛縣警匪槍戰 1死1受傷

延伸閱讀

洛縣16日凌晨開始取消戶外口罩令 室内口罩令保持不變

洛縣16日凌晨開始取消戶外口罩令 室内口罩令保持不變
不看房就出價 南加橙縣有買家盲買搶房

不看房就出價 南加橙縣有買家盲買搶房
華埠追悼李尤娜 疾呼市府行動 「亞裔社區受夠了」

華埠追悼李尤娜 疾呼市府行動 「亞裔社區受夠了」
打完疫苗手臂痛炸有解方 3動作5循環可緩解

打完疫苗手臂痛炸有解方 3動作5循環可緩解
新增確診大降9成 華府商家今起可免查疫苗卡

新增確診大降9成 華府商家今起可免查疫苗卡
全美最安全小城 南加多地上榜

全美最安全小城 南加多地上榜

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
在機場排隊等待起飛的包機飛機。（業者提供）

華裔新貴包機看球賽 花百萬元租包廂 超級「爽」

2022-02-13 02:20
南加橙縣丹那岬（Dana Point）海灘2月4日發現一男一女兩名死者。（谷歌地圖）

南加橙縣海灘發現一男一女死者 據信都是華裔

2022-02-09 13:56

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲