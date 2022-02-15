情人節送禮 放鬆用品受歡迎

冥想放鬆產品作為情人節禮物很實用也很別緻。（品牌圖片）

情人節禮物每年大概都是困擾大家的問題。除了傳統的鮮花巧克力，如何避免禮物踩雷才是關鍵。哪些禮物是女生最不想收到的禮物？那些是女生希望擁有？

巧克力看起來是情人節必備，但是礙於其熱量和糖分，實際是很多女生的雷區。其次舊東西、打折囤來的東西、十年如一日一成不變的東西等，成為不少女性最討厭的情人節禮物。華人 Linda表示，任何禮物除了其本身的價值，最重要的是要花心思，那些不懂腦子也沒情緒的情人節禮物不要也罷。最雷的是送給前女友沒送出去又拿來送下任的東西，或者用些批發貨拿來送女友。

Sensate的放鬆設備，宛如雞蛋大小的橢圓外形，配合其應用程序，無需培訓或練習即可緩解壓力。（品牌圖片）

送禮物心思和新意最重要，現代人時常會有睡眠困擾或者經常情緒波動，冥想類相關的禮物相當受歡迎。華人Tony黃送了女友一款Sensate的放鬆設備，宛如雞蛋大小的橢圓外形，配合其應用程式，無需培訓或練習即可緩解壓力，短短十分鐘內就能通過次聲波讓感官平靜下來。對於那些冥想初學者是非常便利的輔助。

一款用於鼠標和鍵盤的Couchmaster CYCON² 的沙發遊戲桌對遊戲族很必須。（品牌網站圖片）

Couchmaster適合任何體型，他們在沙發、床上和書桌上都能使用。（品牌網站圖片）

對於遊戲一族來說，無論男女大概都需要一款給力的遊戲裝備。Cooper王推薦一款用於鼠標和鍵盤的Couchmaster CYCON² 的沙發遊戲桌。他說，他和女友都愛玩遊戲，但是玩久了會很累。這款裝備適用於 PC、PS4/5、XBOX One/X 系列，按照人體工程學適合任何體型，他們在沙發、床上和書桌上都能使用。不僅增加打遊戲的舒適感，且配有六個 USB端口，能快速為所需裝備充電。

La Prairie型推出的魚子醬皙白緊緻精華（White Caviar Essence Extraordinaire）不僅外觀奢華精緻，美白保濕效果很優秀。（品牌圖片）

女生少不了護膚品，尤其是亞裔 女生很多喜歡保濕美白，La Prairie新推出的魚子醬皙白緊緻精華（White Caviar Essence Extraordinaire）不僅外觀奢華精緻，且新配方增加皮膚水分。華人孫小姐表示，南加 天氣乾燥，很需要這類保濕溫和的產品來保護皮膚。希望能從男朋友手裡收到這份禮物。