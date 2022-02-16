羅蘭聯合學區提供 中文/西班牙文雙語課程

學生可在羅蘭聯合學區 學習中文或西班牙文。羅蘭聯合學區正開始2022-2023 學年的新生註冊。

如果想讓孩子學習中文或西班牙文， 通過羅蘭聯合學區的雙語沉浸式課程，從幼稚園開始，學生即可學習閱讀、寫作和說中文或西班牙文，從而成為能說雙語、能寫雙語和懂得雙文化的人。

羅蘭崗的Shelyn小學提供普通話雙語沉浸式課程，和全校範圍的充實課程。 西班牙文雙語沉浸式課程在兩個校區提供：位於 La Puente 的 Rorimer 小學和 Hurley 小學。

羅蘭聯合學區目前正招收今年和明年進入過渡期幼稚園、或幼稚園的孩童以及所有的新生。

羅蘭聯合學區是以大學和職業教育 為重點：擁有富含大學文化的學校，致力於教授嚴謹的學術課程，為每個學生在大學和職場中取得成功做好準備。 在Nogales 和羅蘭高中，都提供廣泛的大學先修 (AP) 和榮譽課程、享有盛譽的國際學士學位 (IB) 文憑、AVID 和獨一無二的職業道路課程，學生可以在其六種職業道路 (藝術與傳播、商業、家庭與消費科學、健康與醫療服務、公共與人類服務以及科技) 中，選擇參加一種職業技術教育課程。

羅蘭聯合學區以音樂和充實課程為主和對藝術的承諾，全面音樂教育在每週上學期間，為每一位 1 至 6 年級的小學生提供音樂教學，包括一般音樂/合唱教學、弦樂或樂隊。 學區的樂隊和管弦樂隊贏得了無數獎項，並受邀在著名的活動和場所演出，包括 2022 年春季的卡內基音樂廳 。更多信息瀏覽 rusdmusic.org。

學區還在每所高中擁有綜合體育課程和充實的課程，例如機器人、工程、科學奧林匹克等等。 他們邀請家長瀏覽每所學校的網站，觀看視頻並詳細了解所提供的許多課程。或瀏覽 www.rowlandschools.org 了解更多信息。