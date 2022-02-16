FivePoint Valencia 多種型式全新住宅供選擇

尋求風景優美、位置便利、具備卓越休閒設施及各種時尚新住宅的買家，可關注Valencia。這是一個位於洛杉磯縣Santa Clarita Valley中心、由FivePoint開發規劃的大型新社區。近 400 戶家庭已經選擇Valencia作為他們的新家園。13 個獨立和附屬系列的樣板房已開放（見圖），三個新系列的樣板房即將開放。

在 The Porch 歡迎中心開始你的個人之旅。在輕鬆的環境可與社區代表交談並獲取信息。The Porch平日上午 11 點至下午 5 點開放。星期六和星期日上午 10 點到下午 5 點開放。它位於Magic Mountain Parkway和Navigation Avenue；地址是 27426 Navigation Avenue, Valencia 91381，電話661-203-3919。

附近的Confluence公園，有草坪和花園區、遊樂場和休息室。它在週六和周日上午 10 點到下午 5 點開放參觀。

毗鄰 The Lounge 會所，居民專用泳池綜合體豐富了娛樂和社交時間。它包括度假村式和家庭游泳池、比賽池、水療中心和小屋，服務於不同的年齡和興趣。

Valencia的規劃融合了住宅和美麗戶外環境的開發。Valencia廣闊的開放空間設有電動汽車路徑以及遠足和自行車道。在www.valencia.com 上享受線上遊覽，並在 Facebook.com/ValenciaCalifornia 上互動。

素質教育也對買家具吸引力。 William S. Hart 區為新社區的初中和高中學生提供服務。小學生將在Newhall學區 或Saugus學區就讀。

社區附近有零售、餐飲和休閒場所，毗鄰 I-5，區域就業 中心以及加州 藝術學院、College of the Canyons和 Henry Mayo醫院近在咫尺。毗鄰Metrolink、高速公路和機場。

Valencia建築設計面積為720 至 3,723 呎，獨立式和連接式住宅，多功能佈局設有室內/室外起居空間，多達 6 間臥室和 5.5 個浴室，價格從 40萬美元到 120 萬美元不等。

Lennar 提供多種購買和參觀機會。訪問 www.lennar.com 或電 888-216-2494。

KB 的 Clover 系列已開放，Vesper、Sage 和 Crimson系列即將開放。訪問 www.kbhome.com 或電 888-524-6637。

Toll Brothers 的 Skylar 豪宅正在進行銷售。電 844-700-8655 或訪問 www.tollbrothers.com。

Redmond by Richmond American Homes 開放參觀和銷售。電 909-345-1143 並訪問 www.richmondamerican.com。

TriPointe Homes 提供Rowan 和 Calla兩個系列新住宅。電 949-339-3596 或發送電子郵件至 [email protected] 新房專家。

FivePoint 以整合住宅、商業、零售、學校和娛樂休閒元素而著稱，詳情可訪問www.fivepoint.com。