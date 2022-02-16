美加銀行 新推優利定存方案 至三月底

美加銀行 ( MEGA Bank) 喜迎虎年，為慶祝爾灣分行搬新家，現正特別推出 Jumbo CD 回饋方案，可享15個月定存 0.68%年利率 及25個月定存 0.73%年利率。存得越久，獲利越高，該優惠利率即日起至2022年3月31日有效。

美加銀行(見圖) 自成立於2008年以來，即以親切的服務及專業的團隊，兢兢業業，為來自各地的華人 在美築夢踏實。在這過去十幾年來，美加銀行也與所有客戶共同成長，創造雙贏。

自2020下半年起，為擴大服務在地居民及華裔顧客們，美加銀行更網羅各地金融人才，兼具資深經驗與年輕活力，使經營團隊再次升級。團隊不但精通各類貸款 ，更能細心體會客戶求勝的意志，詳細了解客戶的需求。美加銀行始終認為，唯有互信，才有互助，進而互惠。以「服務送到每家」為宗旨的美加銀行，在2021年底的總資産達四億五千六百萬，並被銀行評鑑Bauer Financial公司評為四星級銀行。

美加銀行為一家提供全方位服務的社區銀行，有各類活期及定期存款選擇之外，更備有多種貸款可協助客戶創業、擴充設備及業務成長，包括一般商業、國際貿易、房地産、建築及SBA等。此外，為因應市場需求，更亦可提供靈活調整産品。美加銀行表示，無論經濟環境如何變化，美加對顧客用心不變且致力協助顧客成為同業的佼佼者。

目前，美加銀行在華人匯集的四個城市設有分行，有關詳情可電各分行：總行聖蓋博 (245 W. Valley ) 電話 (626) 281-8228，哈仙達岡 ( 17188 Colima #A) 電話 (626) 839-6200，爾灣新址 (3947 Irvine Blvd.) 電話 (949) 262-1331，亞凱迪亞 (1415 Baldwin) 電話 (626) 445-8900，網址www.megabankusa.com。