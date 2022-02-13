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Kia汽車1月業績佳 Niro電動SUV創新高

洛杉磯訊

Kia America今天宣布1月份銷量為42,488。銷售亮點包括Niro系列電動SUV在1月份的最佳表現，比2018年1月創下的紀錄高出26%。Kia還創下了1月份整體電動汽車銷量的新紀錄，比之前的紀錄高出36%。

「在超越行業水平、打破2021年創下有史以來最好的年度銷售業績之後，Kia向電動汽車銷售的轉變有了一個強勁的開端，該品牌的電動、混合動力和插電式混合動力車型在1月份的銷量創下新紀錄」，Kia America銷售運營副總裁Eric Watson表示，「隨著全新全電動Kia EV6將在未來幾週內抵達展廳，Kia再次證明，在為客戶提供滿意車輛方面處於行業領先地位。」

除了銷售，1月份該品牌還發布了幾項重要公告，包括：

－Kia EV6在首屆2021/2022「年度最佳汽車」大獎中並列第一。 獲獎者因質量、創新、設計和最先進的技術而脫穎而出，並擊敗了包括奧迪和保時捷在內的高端品牌的新車型

－Kia將以60秒的廣告時間重返超級碗廣告，展示全新全電動Kia EV6

－Kia在J.D. Power大眾市場電動汽車客戶滿意度調查中連續第二年排名第一

－Rio掀背車在2022年Vincentric Best Value in America Awards中被評為「最佳微型車」

－全新全電動Kia EV6的起價為40,900美元。

總部位於加州爾灣市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。

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