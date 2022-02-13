KIA AMERICA與NBA底特律活塞隊合作

Kia America已簽約成為NBA 底特律活塞隊的獨家非豪華汽車 合作夥伴。該合作夥伴關係的確立，先於將在2月20日星期日舉行的2022年NBA全明星賽。在此之前，NBA和Kia還宣布延長其整體營銷合作夥伴關係，目前已進入第15個賽季。

「作為籃球的忠實粉絲，將底特律活塞隊加入Kia的NBA球隊名單對我們來說再正確不過了」，Kia America市場營銷副總裁Russell Wager表示，「與活塞隊肩並肩，我們為熱情的底特律球迷帶來Kia的電氣化和可持續移動解決方案。」

隨著活塞隊的加入，Kia現在在NBA球隊中擁有13個合作夥伴，包括：亞特蘭大老鷹隊、夏洛特黃蜂隊、芝加哥公牛隊、克利夫蘭騎士隊、金州勇士 隊、洛杉磯快船隊、邁阿密熱火隊、新奧爾良鵜鶘隊、紐約尼克斯隊、奧蘭多隊 魔術隊、費城 76人隊和菲尼克斯太陽隊。Kia將在YouTube TV轉播的NBA總決賽中，通過創新節目、抽獎活動和激動人心的Kia NBA Tip-Off球迷互動，繼續提升其在整個NBA球賽中的品牌影響力。

Kia America總部位於加州 爾灣市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。

有關媒體信息（包括圖片等），請訪問www.kiamedia.com。選擇自定義郵件通知，獲得最及時的新聞稿，請訂閱。