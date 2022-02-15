我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

Gold House 聯合眾品牌 為 St. Jude 醫院募款

【洛杉磯訊】

引領 API 社區的變革者Gold House ，與多家亞裔及太平洋島民 (API) 創建的品牌，聯合開展為 St. Jude Children's Research Hospital 慶祝春節活動，希為病童家庭帶來好運，並增強醫院對救死扶傷使命「Finding cures. Saving children」的意識，進而提供支援，尋找治療方法，挽救兒童生命。

即日起到 4 月 30 日期間，購物者可在購買參與活動品牌的商品結賬流程時，選擇給予 St. Jude 捐贈。此外，每筆銷售收益中的一部分，都將用於該院對兒童期癌症及其他危及生命疾病的研究和治療。

兒科癌症是耗資萬億美元的多年難題，需要數百萬的支援者共同努力來解決。Gold House Futures 主管 Mikkoh Chen 表示，Gold House 對於再一次與 St. Jude 兒童研究醫院展開合作感到自豪，並聯合指導 Gold House 社區內API創立企業的力量，來支援和推進癌症及其他災難性兒童疾病的關鍵研究和治療。

St. Jude 於去年推出了價值 $115 億美元；有史以來最大型的六年戰略計劃，履行其將全球投資增加三倍及每年多幫助全球 40萬名患癌兒童的承諾，為身患癌症及其他重症疾病的兒童打造更美好的未來。

這項計劃要感謝慷慨解囊的志願者，使得 St. Jude 能夠推進與世界衛生組織 ( WHO ) 的重要合作，從而讓 St. Jude 的影響力在 2027 年之前，遍及 50 個國家的 12萬名年輕癌症患者。

參與此次活動的品牌包括 Covry、Dagne Dover、Duck Duck Books、Fly By Jing、Glow Recipe、Health-Ade、Neuro Gum、Nona Lim、The Qi、Sanzo 和 Tochi Snacks。這些廠商提供多樣產品，包括食品、調味品、飲料、書籍、眼鏡用品、美容產品和手袋。

已接受St. Jude治療後恢復健康的兒童，包括曾患顱咽管瘤侵襲性非癌腦腫瘤 、曾患有視網膜母細胞瘤 ，以及曾被診斷為患有罕見血液病范科尼貧血症等的兒童。

以Maelin-Kate 名字命名的限量版虎年毛絨玩具，可透過 St. Jude 禮品店購買。更多詳情造訪 www.stjude.org/lunarnewyear。

癌症 亞裔 投資

上一則

洛杉磯公羊隊球迷13日晚慶祝演變為暴力

下一則

加州暫不解除學校口罩令 月底再評估

延伸閱讀

St. Jude Children’s Research Hospital

St. Jude Children’s Research Hospital
Gold House聯合其他API品牌為St. Jude Children's Research Hospital舉辦喜迎虎年活動

Gold House聯合其他API品牌為St. Jude Children's Research Hospital舉辦喜迎虎年活動
Gold House 聯合其他 API 品牌 透過為 St. Jude Children’s Research Hospital 舉辦的活動喜迎虎年

Gold House 聯合其他 API 品牌 透過為 St. Jude Children’s Research Hospital 舉辦的活動喜迎虎年
Gold House 聯合亞裔商家迎虎年為St. Jude兒童醫院辦優惠募款活動

Gold House 聯合亞裔商家迎虎年為St. Jude兒童醫院辦優惠募款活動
世衛及St. Jude 將增加全球兒童取得癌症藥物

世衛及St. Jude 將增加全球兒童取得癌症藥物
腦癌少女募逾3萬元 全捐田州兒童醫院

腦癌少女募逾3萬元 全捐田州兒童醫院

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
國稅局報稅信件。 （記者王珂╱攝影）

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

2022-02-10 19:03
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
非裔男傳隱私部位照片與「性愛簡歷」給華女。（讀者提供）

世說新聞╱非裔男約炮華女 傳性愛簡歷、露鳥照

2022-02-12 12:05
朱易在比賽中。（美聯社）

棄美籍滑冰選手朱易賽場失誤 南加前中國國手這麼說

2022-02-07 22:00
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26歲中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元