Gold House 聯合眾品牌 為 St. Jude 醫院募款

引領 API 社區的變革者Gold House ，與多家亞裔 及太平洋島民 (API) 創建的品牌，聯合開展為 St. Jude Children's Research Hospital 慶祝春節活動，希為病童家庭帶來好運，並增強醫院對救死扶傷使命「Finding cures. Saving children」的意識，進而提供支援，尋找治療方法，挽救兒童生命。

即日起到 4 月 30 日期間，購物者可在購買參與活動品牌的商品結賬流程時，選擇給予 St. Jude 捐贈。此外，每筆銷售收益中的一部分，都將用於該院對兒童期癌症 及其他危及生命疾病的研究和治療。

兒科癌症是耗資萬億美元的多年難題，需要數百萬的支援者共同努力來解決。Gold House Futures 主管 Mikkoh Chen 表示，Gold House 對於再一次與 St. Jude 兒童研究醫院展開合作感到自豪，並聯合指導 Gold House 社區內API創立企業的力量，來支援和推進癌症及其他災難性兒童疾病的關鍵研究和治療。

St. Jude 於去年推出了價值 $115 億美元；有史以來最大型的六年戰略計劃，履行其將全球投資 增加三倍及每年多幫助全球 40萬名患癌兒童的承諾，為身患癌症及其他重症疾病的兒童打造更美好的未來。

這項計劃要感謝慷慨解囊的志願者，使得 St. Jude 能夠推進與世界衛生組織 ( WHO ) 的重要合作，從而讓 St. Jude 的影響力在 2027 年之前，遍及 50 個國家的 12萬名年輕癌症患者。

參與此次活動的品牌包括 Covry、Dagne Dover、Duck Duck Books、Fly By Jing、Glow Recipe、Health-Ade、Neuro Gum、Nona Lim、The Qi、Sanzo 和 Tochi Snacks。這些廠商提供多樣產品，包括食品、調味品、飲料、書籍、眼鏡用品、美容產品和手袋。

已接受St. Jude治療後恢復健康的兒童，包括曾患顱咽管瘤侵襲性非癌腦腫瘤 、曾患有視網膜母細胞瘤 ，以及曾被診斷為患有罕見血液病范科尼貧血症等的兒童。

以Maelin-Kate 名字命名的限量版虎年毛絨玩具，可透過 St. Jude 禮品店購買。更多詳情造訪 www.stjude.org/lunarnewyear。