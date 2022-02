美國泛宇教育 推出全球AP與SAT線上課程

由於擁有深耕華人社區三十多年的豐富經驗,加之有鑑於後疫情時代的學習新常態,泛宇集團旗下「泛宇教育 全球線上雲端 課程」即將正式上線。3月 5日起AP 八科科目考前總復習班,以及3月7日 起 SAT 考前衝刺班,即將開課,現正接受報名。

3月5日 至4月23日 將要推出的線上8門AP考前總複習課程包括: AP物理,AP化學,AP微積分AB與BC,AP美國史,AP歐洲史,AP英文與寫作,AP英文文學 ( AP Physics,AP Chemistry, AP Cal AB/ BC, AP US History,AP European History, AP Literature and Composition, AP Language and Composition)。

雲端無國界,對目前正在如火如荼的預備應考、五月份AP考試的美國與亞洲等地區學生,泛宇教育表示,集合了在美超過20年教學經驗的優秀師資群,由名師帶領的學生,超過75%獲得AP數學滿分,超過90%在SAT成績顯著提升。教師團隊為學生準備一連串重要的系統性總復習教材,讓學生可以通過八周在線集訓課程,深入了解應考策略,提升考前自信。

同步於3月7日至 4月20日, 4月4日 至5月28日,還有兩期線上SAT(英數)密集考前衝刺班,幫助學生於忙碌的在校學習之餘,可利用雲端科技彈性安排、自主規劃在線學習,有效地參加五、六月份的SAT考試。

泛宇教育優秀師資團隊及優惠學費,學生報名整個二月份都享早鳥折扣,並且有在線錄播課程,提供優質完全自主學習的方便靈活性,並有在線與教師互動時間,家長也可以與教學團隊保持聯繫,從旁協助孩子的學習。

相關課程信息與學費可上泛宇教育官網查詢https://education.transglobalus.com。泛宇集團表示,讓泛宇教育助家長和孩子一臂之力。洽詢電話1-888-831-8868。