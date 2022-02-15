美國泛宇教育 推出全球AP與SAT線上課程

由於擁有深耕華人社區三十多年的豐富經驗，加之有鑑於後疫情時代的學習新常態，泛宇集團旗下「泛宇教育 全球線上雲端 課程」即將正式上線。3月 5日起AP 八科科目考前總復習班，以及3月7日 起 SAT 考前衝刺班，即將開課，現正接受報名。

3月5日 至4月23日 將要推出的線上8門AP考前總複習課程包括： AP物理，AP化學，AP微積分AB與BC，AP美國史，AP歐洲史，AP英文與寫作，AP英文文學 ( AP Physics，AP Chemistry， AP Cal AB/ BC， AP US History，AP European History， AP Literature and Composition， AP Language and Composition)。

雲端無國界，對目前正在如火如荼的預備應考、五月份AP考試的美國與亞洲等地區學生，泛宇教育表示，集合了在美超過20年教學經驗的優秀師資群，由名師帶領的學生，超過75%獲得AP數學滿分，超過90%在SAT成績顯著提升。教師團隊為學生準備一連串重要的系統性總復習教材，讓學生可以通過八周在線集訓課程，深入了解應考策略，提升考前自信。

同步於3月7日至 4月20日， 4月4日 至5月28日，還有兩期線上SAT(英數)密集考前衝刺班，幫助學生於忙碌的在校學習之餘，可利用雲端科技彈性安排、自主規劃在線學習，有效地參加五、六月份的SAT考試。

泛宇教育優秀師資團隊及優惠學費，學生報名整個二月份都享早鳥折扣，並且有在線錄播課程，提供優質完全自主學習的方便靈活性，並有在線與教師互動時間，家長也可以與教學團隊保持聯繫，從旁協助孩子的學習。

相關課程信息與學費可上泛宇教育官網查詢https://education.transglobalus.com。泛宇集團表示，讓泛宇教育助家長和孩子一臂之力。洽詢電話1-888-831-8868。