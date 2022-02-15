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Citi花旗銀行 獨家新春開運禮物 助虎虎生威

【洛杉磯訊】

Citi 花旗銀行農曆新春回饋客戶的優惠，今年再次强勢來歸。Citi將向符合要求的存款客戶，提供24K純金金墜、和琉璃工坊擺飾等虎年精緻好禮；別出心裁的獨家虎年金飾設計，展現進取向上的美好寓意，送禮自用兩相宜（見圖）。

所有金墜及金虎擺飾，均為Citi為2022年新春促銷活動獨家設計。

虎有著力量與智慧的意涵，被人們稱為山中之王，喜愛冒險，敢於嘗試。從20多年前，Citi首度推出農曆新春回饋優惠開始，每年的限量生肖禮品都獲好評，今年的虎年款式可以說是虎虎生威，將非凡匠藝與傳統生肖文化加以融合。

無論是獨家24K純金金墜，還是琉璃工坊水晶虎擺飾（見圖），都具紀念和收藏意義。參加活動的客戶可以根據合格存款的金額，獲得Citi精心設計及挑選的各式虎年主題禮品。

此項贈品級別如下：合格存款 25,000元 - 49,999.99元，獲獨家18K金元寶金墜贈品獎勵（零售價149元）。合格存款50,000 - 99,999.99元，獲獨家24K純金「金虎迎福」金墜（零售價250元）。合格存款100,000 - 199,999.99元，獲獨家24K純金「王者之虎」金墜（零售價400元）。合格存款200,000 - 499,999.99元，獲獨家24K純金「晶眼虎嘯」金墜 + 琉璃工房「阿猛」水晶虎擺飾（零售價650元）。合格存款500,000 - 999,999.99元，獲獨家24K純金「福運滿滿」金虎擺飾 + 獨家18K金元寶金墜（零售價1049元）。合格存款1,000,000 元及以上，獲獨家24K純金「王者之虎」金墜 + 獨家24K純金鑲晶虎紋金墜 + 獨家24K純金「福運滿滿」金虎擺飾 + 琉璃工房「阿猛」水晶虎擺飾 + 琉璃工房「圓滿上登峰」水晶虎擺飾（價值2500元）。

此優惠活動將於2022年3月31日截止。可親臨當地的Citi分行，或前往citi.com/LunarNewYear瞭解更多關於贈品獎勵的詳情

Citi 為全球主要的金融服務公司，擁有約近2億個客戶帳戶，營業據點遍布世界160多個國家和區域。 Citi為消費者、企業、政府和法人提供廣泛的金融產品與服務，包括客戶銀行服務與信貸、企業與投資銀行、證券經紀、交易服務和財富管理。更多資訊，可瀏覽 www.citigroup.com 。

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