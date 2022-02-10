Telluride榮幸獲得最佳性價比3排SUV稱號

在U.S. News Best Cars年度最佳性價比汽車 評比中，Kia 2022 Telluride被編輯們公認為「最佳性價比3排SUV 」。頒獎典禮恰逢在華盛頓特區舉行的2022年華盛頓車展媒體日。

「我們設計打造了Telluride，為Kia客戶提供多樣的標準功能和先進技術，以及該細分市場中動力總成最長的保修：所有因素都幫助提供最佳性價比」，Kia北美和Kia美國總裁兼法人Sean Yoon表示。

U.S. News Best Cars的編輯們通過評估質量、安全性和可靠性數據以及主觀標準，選擇了Telluride作為最佳3排SUV的獲獎者。

「Telluride在我們的中型SUV排名中脫穎而出，具有實用的標準技術功能和高品質的客艙，並提供了令人印象深刻的寬敞空間」，U.S. News Best Cars總編輯Jim Sharifi表示，「Telluride不僅為車主帶來巨大價值，而且具有較長的動力總成保修期和較低的預計擁有成本。」

近90%的Telluride被家庭所購買1，憑藉最多乘坐8名乘客的空間、充足的貨物空間和眾多標準高級駕駛員輔助系統，裝備精良的三排SUV繼續吸引大眾的青睞。Telluride在2021年繼續為Kia品牌創造強勁的銷量，售出93,705輛，比上一年增長25%。

作為第一次獲得最佳性價比汽車獎，Telluride為所有Kia汽車設定了很高的標準。2022年，Telluride增加了新的Kia標誌和重新設計的散熱器格柵。在內部，Telluride為LX和S等級增加了更大的10.25英寸觸摸導航顯示屏、全自動溫度控制和高速公路駕駛輔助，並為所有等級帶來基於導航的智能巡航轉彎控製。







Kia America – 關於我們

總部位於加州爾灣 市的Kia美國公司，在質量調查中連續名列前茅，被評為全球100強品牌之一。此外，Kia美國繼續擔任NBA 的「官方汽車合作夥伴」，其生產的各種車型在近750家美國經銷商處銷售，包括了在美國本土組裝的汽車和SUV。