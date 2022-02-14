挪威郵輪公司 3月航次取消口罩令

挪威郵輪 公司（Norwegian Cruise Line）表示，將從 3 月 1 日起取消其航行中的口罩 令，由每位客人自行決定是否配戴。

該公司在通知上寫道：「我們的遊輪將為 5 歲及以上的船員和客人提供 100% 的疫苗 接種，因此在船上不需要戴面罩。但是，我們認識到戴上口罩可以提供額外的保護，並建議所有乘客在室內時都這樣做，除非是在積極進食或飲水，或在用餐環境中坐在餐桌旁，或在他們的客艙內。在戶外無法保持至少六英尺的距離時，也建議使用口罩。」

客人必須在出發前至少兩週完全接種疫苗，並且必須在先出示疫苗接種證明才能登船。一位發言人稱，4 歲及以下未接種疫苗的客人將被允許登船，但根據疾病控制和預防中心的指導方針，每次郵輪的總入住人數不得超過 5%。

此外，挪威郵輪公司將不再要求在登船前在碼頭進行 COVID-19 測試，以實現更簡化的登船流程，最大限度地減少人與人之間的接觸和等待時間。取而代之的是，客人將被要求在登上從美國港口出發的遊輪前兩天內，和從非美國港口出發的航程前三天內，提供由經過驗證的第三方進行的陰性抗原或 PCR 檢測結果的證明。無法提供陰性結果證明的客人可以自費在航站樓進行檢測。（劉柏江譯）