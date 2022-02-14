e-Dream 牙科集團兩診所 春節期間提供優惠

】e-Dream 牙科集團，現正推出「農曆新年期間現金優惠」：植牙+全瓷牙冠 1500元， 全瓷牙橋 (限三顆) 1800元， 優惠至2月28日止。詳情可電洽。

e-Dream 牙科集團的院長 Bryan Kim （DDS）博士，是南加州大學 牙科急診部前任講師、南加 州大學牙科外科博士學位、南加州大學學士學位、美國牙科協會會員、加州牙科協會會員、洛杉磯 牙科協會會員。

Bryan 院長表示，e-Dream 牙科集團在Arcadia 社區已有十年，病人的健康是他們的首要任務。 他們的工作人員都曾是牙科患者，因此他們確切地知道需要護理的感覺，他們的經驗讓他們更注意和理解病患的需求。

去看牙醫對某些患者來說可能是一種艱難的經歷，e-Dream 牙科花時間了解患者的疑慮，回答問題，讓患者盡可能舒適和無憂。 同時他們考慮病患的寶貴時間，因為患者必須經常在忙碌的一天中計劃預約，他們努力保持患者預約，並提供高效流程。

e-Dream 的牙醫會根據他們提供的結果質量，以及你對體驗的滿意度來評估他們作為你的牙醫工作。 在e-Dream他們有最新的牙科技術培訓，使用高質量的技術和材料進行手術，並致力於提供優質的護理。

他們的服務範圍廣泛，從常規牙齒檢查，到美容和手術。 無論需要 X 光片、檢查、清潔、簡單充填還是根管治療，他們都能提供保障。 他們的全方位服務提供：口腔手術、牙周病、牙冠和牙橋、種植體、透明矯正器治療、牙齒美白等。 他們還有兒科牙科，對最年輕的患者給予額外的照顧。

e-Dream目前有兩個診所：（1）亞凱迪亞：地址4129 E. Live Oak Ave，電話626-446-4124。營業時間：週一 及週四上午9時至下午5時 ; 週六下午1時至下午5時 ; 週二、三,、五、日不營業。（2）洛杉磯：地址2727 W. Olympic Blvd #311，電話213-365-2360。營業時間：週二及週五上午9時30 分至下午5 時 ; 週六上午 8 時至中午12 時 ; 週一、三、四、 日不營業。