首都教育 蒙特梭利幼教師資證照課程

美國首都教育學院提供的進修課程，目前有0至3歲和3至6歲的蒙特梭利幼教師資證照課程，與線上多項證書課程供選擇。課程隨著疫情 調整，前期理論後期實際操作，可安心且兼顧課程效果。

受歡迎的美國蒙特梭利證照課程，為北美具權威且全球認可的專業幼教認證， 蒙特梭利幼教師資春季班證照課程開始招生。

該學院表示，網羅北美地區精英講師，同時在地合作超過四十家蒙特梭利幼兒園，全球近百合作園所，成功協助學生就業 與創業。

該學院表示，經歷疫情幼教市場趨於多元化，因疫情也帶動一波小型創業，小班制的教學，家教工作應接不暇，各家幼兒園爭相聘請專業幼教人員，大幅度提高就業率與開創新事業的契機；同時掌握線上與線下的幼教商機，擁有專業認證的教師，是不容易取代且能擁有開展自我幼教事業的雙重保障。

蒙特梭利幼教師資春季班證照課程特色：父母最佳育兒啟蒙課程，課程實用豐富有趣，20多年經驗的園長授課，在地實習經驗，英文進步快。輔助雙語教材，提高通過率；經濟實用的留學與實習經歷。小型創業兼顧事業與家庭，協助開業輔導與教室環境規劃。基本英文溝通能力，高中學歷証以上皆可報名。

課程優勢：抵最多24個幼教學分與15個碩士學分。修課彈性，可在職進修，中文輔助教材，提高英文水平。美國首都教育學院得到美國教育局 的認可，由美國蒙特梭利協會(AMS)、和美國蒙特梭利師資教育評審委員會(MACTE)授權，有資質為國際留學生發I-20。

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