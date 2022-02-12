關健金 幫助關節炎解除疼痛

關節炎可以嚴重影響活動與生活質素甚至癱瘓。目前西醫的藥物仍不可以治癒或者防止惡化；惡化後動手術是唯一的醫療方法。

加拿大 「健龍研發LR Laboratories」是加拿大一間中草薬研發公司，提供一種天然產品「ARTHRON 5 關健金」幫助解除疼痛及幫助康復。該公司表示，關節炎來自感染，退化或受傷。關節炎發生在非對稱某一關節上，例如肩膀，膝頭，頸椎，脊柱，手指等處。早期疼痛輕微或腫漲，這是普通風濕關節炎，如果早期治療，關健金可幫助康復。沒有消炎康復功能的止痛片，可以切斷患處引起疼痛感到大腦，但患處惡化沒停止。支付昂貴的手術費對某些人無所謂，但問題是手術後紅腫疼痛仍是會出現。

勞損，受傷可引起關節炎，繼而出現腫漲與骨刺，腫漲與骨刺是身體自我處理程序的一種症狀。抽出患處腫漲的液體與切除骨刺，是違背與破壞身體自癒的程序，可以加速惡化。該公司表示，關健金能幫助消除炎症，讓患處停止腫漲，讓骨刺溶解回流到血液中，讓患處自然恢復其功能。

該公司表示，老人的骨質開始疏鬆，筋骨間的附著也遠不如年輕時。因之輕易出現扭傷筋骨，把筋腱從附著骨骼處撕裂開，由於免疫，自愈能力下降，撕裂後引發炎症無辦法自愈，如果不合理治療，發生炎症及惡化是必然。關健金在這時候幫助消炎與止痛，協助自愈功能；在被撕裂處增生附著筋腱恢其功能。

該公司表示，一位八十七歲老人不小心扭傷脊骨，無法起床。但他堅拒用止痛藥，之後便秘令行動更不便。服用關健金後，第二天解決了便秘，因關健金副作用是輕腹瀉功能，繼續每天六粒後疼痛緩解下來，前後共花二個月完全康復。為什麼有些人特別抗拒止痛藥？因止痛藥對肝與腎臟會有傷害。

該公司表示，關健金的天然化學成份非常繁多，其功能複蓋多方面，顧及整體健康。除了止痛外，它是天然抗生素，也幫助稀釋血液，擴張微血管，減少血小板聚集，減少旦固醇，增加紅白血球，消除貧血，安神，增加吸收氧氣，控血糖 與血壓 。調整免疫等。

關健金中文命名是基於它的功效符合台灣海關提議而定，備案允許入境。中國大陸海關也接受入境，除了可用於治療關節炎，它也是一種抗衰老天然產品。

關健金來自LR Laboratories二十幾年苦心追查、尋找與研究，經反複測試效果與副作用後，才決定向加拿大衛生局申請牌照，花了4年半於2008成功取得NPN牌照允許供應患者使用。

他們的產品可直接寄往世界各地，查詢可電289-228-2888 或[email protected]。或上網www.arthron5.com。所有訂購必須使用安全的paypal.com系統，加拿大除外。