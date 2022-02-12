現代汽車 獲網站三項最佳汽車首選獎

現代汽車 的IONIQ 5、Sonata Hybrid、以及Elantra N，分別在掀背車、油電混合車、以及跑車類別中，贏得The Car Connection的2022年最佳汽車首選大獎。The Car Connection根據造型、性能、舒適性與質量、安全性、功能，以及燃油經濟性、電氣化程度，對入選車款進行十分制的評分。獲獎車款是依照購車者最在乎的元素，針對全新或是完全重新設計的車款，做出為期一年的專家評估和測試而定。

北美現代汽車產品計畫策略副總裁Olabisi Boyole表示，贏得這些備受矚目的大獎，進一步加深了現代汽車致力於、為不同消費者提供領先業界車款的承諾。

現代汽車的IONIQ 5是一款全新的電動跨界休旅 車，具有未來風格的造型、可選配的全輪驅動功能，以及超過三百哩的行駛距離。全新Elantra N（見圖）是一款高效緊湊型轎車，代表了現代汽車N品牌的性能高峰。Sonata Hybrid則繼承了Sonata轎車的卓越品質，並增加了優秀的行駛距離和燃油經濟性。

The Car Connection網站 (www.thecarconnection.com) 是一個讓消費者輕鬆在線上查看與購買汽車的網站，隸屬於網路品牌汽車集團，該集團擁有眾多汽車相關網站，像是能夠買汽車的CarsDirect.com以及超過130個汽車愛好者網站。

北美現代汽車專注於人類進步、以及智能代步解決方案。北美現代汽車為美國的消費者提供滿載高科技功能的汽車、休旅車，以及電動車 陣容。在2021年，旗下820家經銷商在美國總共銷售超過73萬輛車，其中近半是在現代汽車阿拉巴馬製造廠生產。詳情可到www.HyundaiNews.com，以及北美現代汽車華人粉絲俱樂部Facebook查詢更多相關信息。