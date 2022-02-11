暢小平婚姻介紹中心2/12羅曼蒂克餐舞會

暢小平Cindy's Singles 婚姻介紹中心，在2月12日（星期六）晚上，舉辦羅曼蒂克餐舞會，邀請Top DJ將舞會製造出良好的氣氛及娛樂效果，參加者也能認識來自各地新朋友，有速配相親可預先登記。

該介紹中心表示，擴大交友圈，想結識在南加州 、聖地牙哥及Las Vegas各地優質中美單身朋友，可參加用心經營40年的Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心，他們用心、信譽好，並獲得會員的認同。

該中心表示，策劃此次的跨年新年大型餐舞會，現場氣氛溫馨，大家一起共度愉快時光。當天精心佈置了羅曼蒂克的豪華Ballroom Room，內有大舞池，準備新年大餐，邀請Top DJ帶動歡樂氣份。餐舞會每位30元，地點在阿罕布拉 市的 Almansor Court ，地址是700 S. Almansor St, Alhambra, CA 。

Cindy's Singles 暢小平中美單身婚姻介紹中心，地址：245 E. Main St., #105 Alhambra, CA 91801，微信 ：Cindy's Singles，網站：www.Cindys-Singles.com。