方見堯律師 生前信託也為財富少者帶來好處

許多人認為「生前信託」僅適用於富人，然而也可以為財富最少的人，帶來顯著的好處。

方見堯律師表示，即使沒有大量財產，很多人也不明白有遺囑的重要性。在與資產規劃律師討論遺囑和不同類型的信託時，需要考慮以下因素。一份由資深的資產規劃律師準備的「生前信託」，會有條文決定委托人是否有精神能力，而無需法院介入，也會表明關於照顧你和你財務狀況的意願，這文件很可能會讓你的家人不受法院監管。

未成年受益人的情況經常發生，年輕父母有人壽保險 單或退休 賬戶；他們離婚後，其中一位父母決定將未成年子女定為受益人。如父母雙方都過世時，孩子仍然是未成年，這些資產會如何處理？在這種情況下，法院會委托監護人為未成年受益人管理財產，直到孩子滿18歲。另外的做法是父母可以設立生前信託，將信託指定為人壽保險或退休賬戶的主要或次受益人，然後他們必須指定受託人去接受和管理資金，好處是由你指定受託人。因法官不會了解你的孩子，也可能無法指定最適合你孩子的監護人。18歲的孩子通常還沒准備好去處理大筆金錢，通過生前信託，父母可以決定孩子在什麼年齡時繼承遺產。

單身也需要計劃，如你擁有資產在你名義下且沒有配偶，可使用生前信託來保護你的資產，不受法院監管監護，並允許受益人避免遺囑認證的費用。計劃第二次婚姻，如你和你配偶有從第一次婚姻的子女，可能有不同的受益人，生前信託可以確保你的資產，將按照你的意願分配，而無需法院的介入。

生前信託是概述你對財產和財務的意願。資產規劃律師將審查你的資產，並確定你是否需要成立生前信託，或是否有其他信託可能更適合你的情況。各種賬戶都有指定受益人，他們將直接從持有資產的機構中獲得資產，如保險單、退休賬戶、投資 賬戶等。有一點非常重要，就是要明白不管你的遺囑的內容如何，這些文件上命名的受益人將獲得資產，這些文件應定期更新，如可能應要有主要受益人和次要受益人。

每個人都需要「遺囑」，它避免了有關財產的家庭糾紛，節省了在沒有遺囑的情況下發生訴訟時的法律費，並更容易做出有關遺產的許多決定。成立遺囑是為你的家人設想，遺囑是一個相對簡單的過程，涉及成立一個稱為遺囑的文件，傳達在你去世後的指示。

資產規劃略有不同，它更詳細涉及在你在生時的稅務規劃和某些保障。生前信託可在你不能為自己發言時，傳達你希望得到怎樣的治療。生前信託包括生命末期照料，使用特殊設施，如呼吸器或餵食管等。這也是為你的家人著想，因為他們不用猜測你的意願。資產規劃律師將審核你的情況，製定一份包含必要文件的綜合計劃。

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