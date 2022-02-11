昌興珠寶售 2022冬奧系列限量版腕錶

為慶祝北京 2022年冬季奧運 會，身為官方時計的歐米茄（OMEGA）精心打造「海馬Aqua Terra」腕錶 (見圖)，融入一系列獨一無二的細節，此款奧運系列限量版腕錶，現正在昌興珠寶發售中。

昌興指出，呈現外觀時尚酷炫、展現卓越運動性能的歐米茄全新Aqua Terra腕錶時計，採41毫米不鏽鋼白色陶瓷錶盤，以雪和冰為參照， 飾以特別的磨砂飾面圖案並設有日期顯示，另隨附獨特的奧運錶盒。

指針和鑽石磨砂時標均為藍色；並覆以白色Super-LumiNova超螢光塗層，而「Seamaster」字樣和藍色分鐘圈上的四個刻鐘數字則為紅色。錶背周圍環繞波浪邊緣設計，印有北京2022年冬季奧運會會徽。腕錶襯以不鏽鋼錶鏈，配備歐米茄專利的螺絲鏈銷系統，搭載卓越的歐米茄8900同軸擒縱大師天文台認證機芯。

北京2022年冬奧會，是歐米茄第30次擔任奧運會正式計時這一重要使命，同時也標誌著品牌在奧運計時歷程中的又一重要里程碑。憑借90年的賽事計時經驗，歐米茄將再次以創新精神、精準品質以及無限的熱忱，精準記錄奧運賽場上的每個精彩時刻。

昌興珠寶代理歐米茄名錶多年，「星座系列」簡潔經典，「碟飛系列」高貴典雅，「超霸系列」傳奇的月球錶，「 海馬系列」海洋宇宙計時器為奧運系列限量版腕錶，具收藏價值 。

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