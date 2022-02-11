我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

未成年拐賣？「徐州八孩案」的年齡不可說之怒

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

昌興珠寶售 2022冬奧系列限量版腕錶

【洛杉磯訊】

為慶祝北京2022年冬季奧運會，身為官方時計的歐米茄（OMEGA）精心打造「海馬Aqua Terra」腕錶 (見圖)，融入一系列獨一無二的細節，此款奧運系列限量版腕錶，現正在昌興珠寶發售中。

昌興指出，呈現外觀時尚酷炫、展現卓越運動性能的歐米茄全新Aqua Terra腕錶時計，採41毫米不鏽鋼白色陶瓷錶盤，以雪和冰為參照， 飾以特別的磨砂飾面圖案並設有日期顯示，另隨附獨特的奧運錶盒。

指針和鑽石磨砂時標均為藍色；並覆以白色Super-LumiNova超螢光塗層，而「Seamaster」字樣和藍色分鐘圈上的四個刻鐘數字則為紅色。錶背周圍環繞波浪邊緣設計，印有北京2022年冬季奧運會會徽。腕錶襯以不鏽鋼錶鏈，配備歐米茄專利的螺絲鏈銷系統，搭載卓越的歐米茄8900同軸擒縱大師天文台認證機芯。

北京2022年冬奧會，是歐米茄第30次擔任奧運會正式計時這一重要使命，同時也標誌著品牌在奧運計時歷程中的又一重要里程碑。憑借90年的賽事計時經驗，歐米茄將再次以創新精神、精準品質以及無限的熱忱，精準記錄奧運賽場上的每個精彩時刻。

昌興珠寶代理歐米茄名錶多年，「星座系列」簡潔經典，「碟飛系列」高貴典雅，「超霸系列」傳奇的月球錶，「 海馬系列」海洋宇宙計時器為奧運系列限量版腕錶，具收藏價值 。

昌興珠寶聖蓋博店(全統廣場) 地址140 W. Valley Blvd. , #119, San Gabriel，電話(626) 280-9195，羅蘭岡店(香港廣場) 地址 18436 Colima Rd., Rowland Heights，電話(626) 810-8883。網址www.chonghing.com。

奧運 北京 聖蓋博

上一則

加價近百萬…南巴沙迪那百年老宅 現金出售

下一則

暢小平婚姻介紹中心2/12羅曼蒂克餐舞會

延伸閱讀

冬奧／羽生結弦拚逆轉奪金 練習4周半跳 還是失敗

冬奧／羽生結弦拚逆轉奪金 練習4周半跳 還是失敗
冬奧／決賽是謝幕戰「飛翔番茄」肖恩懷特：絕不保留

冬奧／決賽是謝幕戰「飛翔番茄」肖恩懷特：絕不保留
冬奧／害羽生結弦「卡洞」？俄國選手收死亡威脅

冬奧／害羽生結弦「卡洞」？俄國選手收死亡威脅
世界整點快訊╱冬奧滑鐵盧？中國男女速滑皆未奪金

世界整點快訊╱冬奧滑鐵盧？中國男女速滑皆未奪金
一洲焦點／抗疫解禁新階段、冬奧期間的3位中國女性

一洲焦點／抗疫解禁新階段、冬奧期間的3位中國女性
冬奧女子雪板障礙賽 雅各貝利斯為美國奪首金

冬奧女子雪板障礙賽 雅各貝利斯為美國奪首金

熱門新聞

新港灘警方製作了一個播客來宣傳此案。（新港灘警方）

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

2022-02-09 20:40
世說新聞團隊走訪了南加州華人社區的多家零售店和藥局，經過大半天的奔波，終於在這家店找到了傳說中的免費N95口罩。

世說新聞／拜登送的N95 我們找到了 品質竟這樣

2022-02-04 15:24
華女未接種疫苗，連續一周高燒華氏104度，丈夫失去味覺、嗅覺。此為示意圖。（Unsplash.com）

「我們不中招沒天理」 華女未接種染疫狂燒1周

2022-02-07 02:20
這對夫婦辱罵兩名不是華人的亞裔婦女，要她們「滾回中國」(ABC)

罵亞裔「滾回中國」遭群起反彈 河濱縣女教師被革職

2022-02-03 10:58
谷愛凌風光背後，其投入之大難以想象，超過南加一般中產家庭的承受範圍。

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

2022-02-09 13:39
爾灣華人超市旁一家知名韓式燒烤店，日前發生一起光天化日持槍搶劫案。（截自餐館監視器）

驚悚／全美最安全城市爾灣 知名餐館遭多人持槍搶劫

2022-02-04 12:16

超人氣

更多 >
1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7

1張圖／冬奧獎牌榜 美4金排第4 中國3金排第7
冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發

冬奧／跳完就知拿金牌 陳巍：我從關穎珊身上獲得啟發
紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望

紐約市高中「抽籤」入學新規 華人家長震驚失望
今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免

今年報稅亮點：符合資格家庭可獲更多稅收抵免
李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光

李靚蕾「恐坐牢6個月」陷危機 王力宏離婚訴訟內容曝光