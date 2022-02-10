虎年開始無煙生活 ASQ與你共度戒煙難關

今年是虎年。虎是力量和勇敢的象徵。ASQ華語戒煙專線表示：「讓我們挑戰自己，做出積極的改變」。例如，離開行動通訊裝置休息一下、與親友度過一些美好時光、早起 5 分鐘鍛煉身體、或戒煙，以改善整體健康。

戒煙還會成為年輕一代學習的榜樣。隨著打破壞習慣並展開健康生活的同時，成人的行動也會使年輕的一代從中體會什麼是力量與決心。

ASQ華語戒煙專線表示，他們會與你共度戒煙難關。因為他們的中文戒煙顧問明白，通過幫助會使得戒煙容易些。他們會幫助民眾找到一個可靠的方法來戒煙。不僅如此，大部分吸煙者完成登記以後，就有資格獲得為期兩週的尼古丁戒煙貼片。

戒煙產品，包括尼古丁貼片，是經證實可以幫助吸煙者戒煙的有效工具。這些戒煙產品是由美國食品和藥物管理局（FDA ）的藥物評估、和研究中心監管，以確保產品的安全性和有效性，並確保其好處大於任何已知的相關風險。

通過以下方法之一聯繫 ASQ華語戒煙專線，以獲得如何使用尼古丁替代療法、技巧（貼士）和工具來幫助戒煙--

（1）通過簡訊：發簡訊「戒煙」到 66819以獲得幫助戒煙的信息。如欲停止簡訊服務，可隨時發送簡訊「STOP」至 66819。你的電話運營商可能會按信息使用率收費。（2）通過網絡登記：可登入 www.asq-chinese.org 進行登記。（3）通過電話：可去電 ASQ華語戒煙專線1-800-838-8917進行登記（國、粵語）。

所有信息他們將嚴格保密，且一切服務均為免費。他們也歡迎吸煙者的家人與朋友去電 ASQ華語戒煙專線，向專業的戒煙顧問諮詢幫助他人戒煙的竅門。支持而非批評，也是一份送給戒煙人群很好的禮物。僅是一張寫著鼓勵話語的小卡片，也會是他們在戒煙道路上前進的動力。你的鼓勵會帶來巨大的改變。

ASQ華語戒煙專線，由美國疾病控制及預防中心資助。自 2012 年開始，ASQ 已經為超過 18,000 名美國亞裔 社區的居民，用粵語、國語、韓語和越南 語提供了免費的、以實證為基礎的戒煙服務。研究已經證明 ASQ 的服務可以倍增吸煙者戒煙的成功率。

ASQ 的服務時間是星期一到星期五，美國西岸時間早上7時至晚上 9時 （美東時間早上 10時至凌晨 12時）。瞭解更多可上網www.asiansmokersquitline.org/。