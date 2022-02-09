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優利房地產管理公司 專業管理投資房產

【洛杉磯訊】

很多人喜歡投資房地產，但立刻面對的就是房地產管理問題。已成立36年的「優利房地產管理公司Vantage Asset Management Ltd.」，是管理公寓及商業房地產的專業公司，經理Michele林表示，他們一接管，業主最高可以省下50%的管理費，且提高租金降低開支。

林經理表示，交給他們管理三個月之後，如果不能減低開銷或增高收入的話，三個月後管理費可減少。

在買投資性的房地產之前，應該注意什麼？林經理表示，根據他們的經驗，投資者在買物業之前，應知道房客的情況，而且也應查一下原先業主有否違規的情形，譬如政府或相關單位有沒有限期業主改善的地方，改善了沒有，否則業主沒說，買的人買後才發現問題一大堆；譬如房子把它變成「大麻屋」，這些都必需注意。

在出租房子前也應做房客的信用調查，否則碰上惡意敲詐房東的「專業惡房客」就很麻煩。還有，萬一碰上壞房客、不交租金的房客怎麼辦，法律常改來改去，這也是身為房東應注意的事。另外，如碰到有房租限制的城市，要如何才能提高房租，這也是很專業的問題。

林經理表示，該公司有充足的經驗，代客戶做財產分析，投資運作，買公寓或商業房地產前的投資分析、運作，及事後的操作、管理。電話626-574-7900 x11，或626-688-0213洽林經理。網址VAMProperty.com。

房地產 投資 租金

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