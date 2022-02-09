聖蓋博上谷水務局 免費安裝家庭節水用具

聖蓋博 上谷水務局為聖蓋博谷居民提供「智能用水家庭計劃」，符合條件的居民，有機會選擇由有執照的承包商，免費安裝在家中的各種節水用品。

聖蓋博上谷水務局表示，此計劃是限時參加，並以先到先得的方式，提供給符合條件的居民，參與條件是參加者，必須居住在上區水務局服務區的指定區域範圍內，如需要確認居住地址是否在計劃區及註冊參加，可電1-866-308-8391查詢。

參加此計劃的居民，無需支付費用，安裝也是免費，通過此計劃提供的管道和景觀美化項目，包括有Flume智能水錶監控器、改良式淋浴花灑頭、淋浴啟動TSV、景觀與灌溉調查、Rachio智能灌溉控制器、Hunter X-Core智能控制器、Rain Bird無線雨量傳感器、高效灑水器噴嘴、壓力調節彈出噴頭、室內或室外洩漏維修套件等（見圖）。

智能用水家庭計劃(Water Smart Home Program)是為聖蓋博谷居民提供限時活動，為大家提供節約用水，減少浪費食水的觀念，利用智能的設備，能夠將房屋裡面和外面的用水設備，精明的使用自來水，避免不必要的將食水浪費，期望大家居住的城市明天會更好。