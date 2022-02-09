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華航添購4架波音777F貨機 再擴大運能

【洛杉磯訊】

中華航空將新添購 4 架波音 777F 貨機，預計自2023年開始交付。華航表示，從2020年起陸續引進6架 777F 貨機 (見圖)，加上新訂購的4架，這10 架貨機機隊擴充其貨運市場，連同搭配全球最大的 747F貨機機隊，為華航強大的貨運運能再添動力。

華航為全球排名第五大的航空貨運業者，配合航網發展及市場脈動，兼顧航機汰換時程，持續擘劃機隊引進計畫，提升營運效益。在交機時程表上，華航自 2020 年 12 月起陸續引進 6 架 777F 貨機，目前已交付 3 架，2022 年預計再交付 2 架、2023 年交付 1 架，本次新購買的 4 架 777F 貨機也將於 2023 年開始陸續到位，2024年交付完畢。

「777F 貨機」為雙發動機全貨機，具備節油高效能的優勢，適合運用於越太平洋航線，減少酬載限制，艙位運用更有效率。全機配置完整貨艙溫控功能，主貨艙可裝載半導體機台及發動機的貨盤抑制系統，提供精密儀器及溫控等高價貨物最佳運送服務。

疫情期間因應貨運市場蓬勃發展，華航發揮18 架 747F 及 3 架 777F 貨機的最大運能，搭配客機腹艙載貨，締造貨運佳績，在 2021 年屢創歷史新猷，包括單月上百架次載貨包機、12 月貨運營收新台幣 154 億元改寫單月新高、貨運收入連續 5 個月破百億元，及全年貨運營收一舉突破千億元等。

華航全力衝刺貨運市場，預期新貨機陸續交付後，勢將強化營運動能，搶攻全球商機。華航貨運網址http://cargo.china-airlines.com。

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