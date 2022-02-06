南航會員專享：「空間」、「優惠」只為你 更多優惠等著你

選好心儀的座位，開啟快樂的旅行，享受舒適的飛行，為了讓南航明珠會員享受到更多專屬的福利 ，特推出南航會員付費選坐享八折優惠，為您提供更加貼心的產品服務，伴您安心舒適出行，快來為自己/親朋好友提前付費選坐，為舒適出行買單，省錢又省心，空中體驗大不同！快快加入南航明珠會員，購買超值的付費選座，更多驚喜福利等著你！感興趣的小伙伴可直接登陸南航美國官網或聯繫南航美國各營業部進行諮詢。

*適用航線 ：洛杉磯 -廣州航線（CZ328航班）

*因飛機的機型不同，座位類型可能存在差異，請以實際乘坐的機型為準。

*溫馨提示：

1. 已購買南航電子客票的南航明珠會員旅客即可付費選坐，不支持嬰兒旅客選坐；

2.以上座位的價格僅供參考，具體金額取決於航班出發地和目的地，可通過南航官方平台或美國各營業部進行查詢；

3. 根據中國民航總局規定，低於15（含）歲、高於65（含）歲、行動不便、缺乏良好中文語言表達能力、信息傳達能力和照顧嬰兒的旅客以及孕婦病殘旅客不得選擇緊急出口座位，必要時，身體和語言上均有能力協助履行緊急疏散的相關義務，為保障航班飛行安全，南航有權對緊急出口座位旅客做出調整，請配合工作人員及時調整座位。

*活動時間：即日起至2022年6月30日，南航明珠會員旅客可通過南航美國官網/南航美國各營業部進行諮詢與購買付費選坐。

*退改規定：

1.僅限於洛杉磯-廣州之間南航實際承運航班提供的付費選座產品；

2.航班起飛前48小時外（不含），可以通過原購買渠道自願申退付費選座產品；

3.航班起飛前48小時內（含）及航班起飛後，付費選座產品不得退款；如果旅客機票自願變更時，在新航班上購買了選座服務或升艙，或在原航班上辦理了升艙服務，可撥打南航銷售服務熱線95539申退原付費選座產品；

4.旅客由於自身原因導致不符合乘坐緊急出口座位要求，不可辦理退款；

5.機型變更、時刻變更、航班取消和值機環節座位調整等情況導致旅客未能乘坐付費預選座位，可通過原購買渠道申請全額退還選座費用；

6.機票非自願變更、退票或簽轉導致旅客未能乘坐付費預選座位，可通過原購買渠道申請全額退還選座費用或在新航班起飛前48小時外（不含）申請簽轉為同等價位的座位。

南航舊金山 營業部自編自導自演的微電影 《緣來有南航》，帶您一起體驗付費選座的幸福感！